IL ETAIT TEMPS

Suite à des plaintes répétées des populations riveraines, la Police municipale de Ouagadougou a procédé à la fermeture d’un débit de boisson dans l’arrondissement no 11. En effet, non seulement le maquis en question opérait dans une résidence hôtelière, mais aussi il dégageait un tapage nocturne, troublant ainsi la quiétude et la tranquillité des voisins. Tout en espérant que cela servira de leçon aux uns et aux autres, nous saluons l’action de la Police municipale. Il était vraiment temps !