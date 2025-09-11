logo
mobile-logo
Flash Infos
HomeIl était tempsIL ETAIT TEMPS

IL ETAIT TEMPS


Suite à des plaintes répétées des populations riveraines, la Police municipale de Ouagadougou a procédé à la  fermeture d’un débit de boisson dans l’arrondissement no 11. En effet, non seulement le maquis en question opérait dans une résidence hôtelière, mais aussi il dégageait un tapage nocturne, troublant ainsi la quiétude et  la tranquillité des voisins. Tout en espérant que cela servira de leçon aux uns et aux autres, nous saluons l’action de la Police municipale. Il était vraiment temps !


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]