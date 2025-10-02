IL ETAIT TEMPS

logo
La Police municipale a mené une opération de sensibilisation, le 30 septembre dernier, dans la zone C de Ouaga 2000, pour rappeler l’interdiction des dépôts non autorisés d’agrégats de construction sur la voie publique. Pour une action de salubrité publique, c’en est vraiment une. Car, les dépôts sauvages d’agrégats sur les voies et autres ruelles de la capitale, sont légion, bien que ceux-ci soient des sources d’insécurité pour les usagers des routes. En tout cas, il était temps que les autorités songent à rappeler à l’ordre les contrevenants.

 


