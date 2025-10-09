IL ETAIT TEMPS !
Dans un communiqué rendu public le 8 octobre dernier, le Directeur général du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) informe l’opinion, que des travaux de rénovation des Urgences médicales débuteront le 13 octobre prochain, pour une durée de trois mois. Quand on sait l’état dans lequel se trouvent les Urgences médicales dudit centre médical, on ne peut que saluer cette initiative. En tout cas, il était temps que les responsables du CHU-YO songent à améliorer l’état des Urgences médicales de cet hôpital de référence.