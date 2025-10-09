logo
mobile-logo
Flash Infos
HomeA la uneIL ETAIT TEMPS !

IL ETAIT TEMPS !


Dans un communiqué rendu public le 8 octobre dernier, le Directeur général du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) informe l’opinion, que des travaux de rénovation des Urgences médicales débuteront le 13 octobre prochain, pour une durée de trois mois. Quand on sait l’état dans lequel se trouvent les Urgences médicales dudit centre médical, on ne peut que saluer cette initiative. En tout cas, il était temps que les responsables du CHU-YO songent à améliorer l’état des Urgences médicales de cet hôpital de référence.


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]