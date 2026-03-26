IL ETAIT TEMPS !

Afin de lutter contre la corruption dans la délivrance des titres de transport, la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM), dans une publication largement reprise sur les réseaux sociaux, interpelle les usagers. Elle attire l’attention de ces derniers sur la conduite à tenir sans se faire arnaquer lorsqu’ils veulent se faire délivrer un titre de transport. Une telle sortie est pour le moins opportune surtout quand on sait que tout autour de la DGTTM, essaiment des « margouillats » qui, dès qu’ils aperçoivent un usager, s’empressent pour lui proposer leurs services au motif que cela permet d’accélérer le traitement du dossier. Il était vraiment temps que la DGTTM ouvre l’œil et le bon, sur ces pratiques malsaines qui, d’une manière ou d’une autre, affectent son image.