INCARCERATION DE NICOLAS SARKOZY POUR FINANCEMENT ILLEGAL DE SA CAMPAGNE : Chose inimaginable en Afrique

Il a semé le gangstérisme, et il en a récolté les conséquences. L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été jugé et condamné à cinq ans de prison ferme, cinq ans d’inéligibilité et 100 000 euros d’amende. Il vient de passer sa première nuit à la prison de Santé de Paris où il a été conduit, hier 21 octobre 2025, en fin de matinée. Naturellement, ses avocats et ses soutiens estiment qu’il s’agit d’une cabale montée contre Sarkozy qui dit, lui-même, éprouver « une honte profonde pour la France qui se retrouve humiliée par l’expression d’une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé ». Cette position est, somme toute, compréhensible d’autant que, même pris la main dans le sac, le voleur trouve toujours à redire pour tenter de se défendre.

Nicolas Sarkozy a le droit de clamer son innocence, mais les faits restent têtus

Car, s’il est vrai que la France, à travers la condamnation et l’incarcération de « Sarko », ainsi qu’on le surnomme, s’en trouve humiliée, elle ne l’aura pas moins été au moment où l’ex-président et ses proches collaborateurs se livraient à des comportements peu orthodoxes. Il faut donc éviter de voir la coupe à moitié vide au risque de tomber dans le déni. S’il est rattrapé par son passé, Sarkozy doit avoir le courage de s’assumer, encore que sa proximité avec l’ex-président libyen, Mouammar Kadhafi, était connue de tous. N’est-ce pas au nom de cette proximité que l’ex-Guide libyen, jadis présenté comme l’ennemi numéro un du monde occidental, pour ne pas dire un paria, avait, à la surprise générale, planté sa tente de nomade sur les Champs Elysée ? En tout cas, Nicolas Sarkozy a le droit de clamer son innocence, mais les faits restent têtus et l’accablent au point qu’il est difficile de lui donner le bon Dieu sans confession. C’est d’ailleurs le lieu de rendre hommage à la Justice française qui a refusé de lâcher prise en cherchant à voir clair dans cette affaire de financement illégal de la campagne de l’ex-président en 2007. Elle a fait montre de ténacité et d’obstination, aidée en cela par certains proches du défunt Mouammar Kadhafi qui en ont encore gros sur le cœur. On se rappelle encore les accusations ouvertes de Seif-el-Islam, le fils le plus connu du défunt Guide, qui affirmait avoir supervisé le versement de 5 millions de dollars en espèces, destinés à la campagne de Sarkozy et ce, en vue de l’abandon des poursuites judicaires concernant l’attentat de l’UTA. En tout cas, la Justice française a fait son travail. Il revient à Nicolas Sarkozy d’user de toutes les voies de recours que lui offre la loi, pour se défendre. D’ores et déjà, on sait que ses avocats ont fait appel de sa condamnation, non sans avoir introduit une demande de mise en liberté de leur client. On attend de voir tout ce que cela produira comme résultats. Toutefois, l’incarcération de l’ancien président français pour financement illicite de sa campagne, paraît pour le moins, inimaginable en Afrique où tout, ou presque, est permis.

Bien des dirigeants africains n’hésitent pas à cracher au bassinet pour soutenir leurs pairs pendant les périodes électorales

Et Dieu seul sait, s’ils sont nombreux les dirigeants du continent noir qui ont bénéficié, durant leur campagne électorale, des largesses du défunt Kadhafi sans que cela n’émeuve outre mesure leurs opinions nationales respectives ; tant cela semble banal, voire normal. Et ce n’est pas tout. Car, en fonction des relations qu’ils entretiennent entre eux, bien des dirigeants africains n’hésitent pas à cracher au bassinet pour soutenir leurs pairs pendant les périodes électorales. Dans ce cas précis, on peut parler d’échange de bons procédés. C’est dans ce jeu malsain que des chefs d’Etat africains croient bon de délier les cordons de la bourse, pour des dirigeants dont ils cherchent à s’attirer les bonnes grâces. Malheureusement, beaucoup parmi eux le font, alors même que leurs compatriotes tirent le diable par la queue, incapables de s’offrir un seul repas par jour.

« Le Pays »