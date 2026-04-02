INSERTION SOCIALE D’EX-REBELLES AU RWANDA : La stratégie calculée de Paul Kagame

Au Rwanda, les autorités ont récemment annoncé la réinsertion, dans la société civile, de plus de deux cents membres de groupes rebelles, après plusieurs mois passés dans un centre de démobilisation. Parmi eux, des membres des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), du nom de ce groupe armé rebelle constitué d’exilés rwandais et d’anciens génocidaires Hutus réfugiés en République démocratique du Congo (RDC), et farouchement opposés au régime de Paul Kagame dont ils ne jurent que par la chute. Leur présence, soit dit en passant, en RDC voisine où ils ne cachent pas leur ambition de renverser le régime de l’homme mince de Kigali, est d’ailleurs l’un des éléments majeurs de crispations entre le Rwanda et la RDC.

L’acte de réinsertion sociale de ces ex-rebelles par les autorités rwandaises, revêt une importance particulière

Kigali reprochant depuis des années, à Kinshasa, de tolérer la présence de ces rebelles sur son sol quand elle ne l’accuse pas de soutien à ces derniers. De quoi tendre les relations entre les deux capitales qui se regardent aujourd’hui encore en chiens de faïence. Comment peut-il en être autrement quand à son tour, Kinshasa voit la main de Kigali derrière les rebelles du M23 qui ont repris les armes en 2021 dans l’Est de la RDC d’où ils menacent de descendre jusque dans la capitale, pour en découdre avec le régime de Félix Tshisekedi? Une situation imbriquée qui continue d’exacerber les tensions entre les deux pays qui semblent engagés dans la logique mortifère de se tenir en respect par rebelles interposés. Toujours est-il que c’est dans ce contexte où l’on se demande jusqu’où ira l’escalade entre les deux voisins ennemis d’Afrique centrale, que l’acte de réinsertion sociale de ces ex-rebelles par les autorités rwandaises, revêt une importance particulière. Car, au-delà du fait que ces personnes réinsérées constituent autant de combattants en moins dans les rangs de l’ennemi, cette opération a toutes les allures d’une perche tendue par Kigali aux plus irréductibles de ces insurgés, visant à les rassurer quant aux intentions bienveillantes des autorités à leur endroit, pour peu qu’ils acceptent de déposer les armes pour rentrer dans la République. C’est donc un signal fort dont on se demande jusqu’où ira son écho, dans ce contexte de fortes tensions où la présence continue de ces combattants armés de l’autre côté de la frontière, n’est pas pour rassurer des autorités de Kigali contraintes de rester en permanence sur le qui-vive. Et puis, le président Kagame voudrait, par cet acte, couper l’herbe sous les pieds des dirigeants congolais qu’il accuse de soutenir les FDLR qui en veulent à son pouvoir, qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Car, si cette action qui entre dans le cadre du DDR (désarmement, démobilisation, réinsertion) connaissait une adhésion massive des rebelles, cela ne manquerait pas d’affaiblir le mouvement. C’est dire si à travers cette opération de réinsertion sociale d’ex-rebelles, se dessine une stratégie calculée du président Kagame.

Il appartient aux populations rwandaises d’accepter ces ex-combattants dans leurs rangs

Et cela est de bonne guerre dans un contexte où la neutralisation de ces insurgés rwandais basés depuis près de trois décennies en RDC, reste un sujet de préoccupation majeure pour les autorités de Kigali. Lesquelles ont d’ailleurs porté la question dans les accords de Washington signés en juin 2025 par les deux parties dans la capitale américaine, en conditionnant le retrait des troupes rwandaises accusées de soutenir les rebelles congolais du M23 dans l’Est de la RDC, à la mise des FDLR hors d’état de nuire. En tout état de cause, le retour de ces ex-rebelles dans la société rwandaise, est un pas dans le bon sens parce qu’au regard de la lourdeur de l’histoire du pays, ses fils et filles ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes pour mieux panser les plaies du passé. Cela est d’autant plus important que la déchirure est très profonde. Et une chose est de penser à la réinsertion sociale de ces ex-rebelles, une autre est de pouvoir les suivre dans leur nouvelle vie et de les occuper utilement afin qu’ils ne soient pas tentés par un quelconque retour en arrière. C’est à ce prix que les autorités rwandaises donneront les meilleures chances de succès à cette opération qui a déjà concerné pas moins de douze mille personnes depuis 2001, selon Kigali. Mais au-delà de l’accompagnement des autorités, il appartient aux populations rwandaises d’accepter ces ex-combattants dans leurs rangs, pour faciliter leur réinsertion.

« Le Pays »