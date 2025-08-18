INTERDICTION AUX ETRANGERS D’EXERCER DES PETITS METIERS AU GABON : Attention aux dérives xénophobes !

Le gouvernement gabonais veut mettre de l’ordre dans le secteur informel. Et pour ce faire, il vient de prendre une mesure interdisant désormais l’exercice de certains petits métiers, aux ressortissants étrangers. Il s’agit, en effet, du commerce de proximité, de l’envoi d’argent, de la réparation de téléphones et de petits appareils, de la coiffure et soins esthétiques de rue, de l’orpaillage artisanal, de l’intermédiation informelle dans l’achat de récoltes et de l’exploitation de petits ateliers ou machines de jeux. Ces secteurs, faut-il le rappeler, sont, pour la plupart, détenus par des étrangers, notamment des Camerounais, des Maliens des Guinéens, etc.

Oligui Nguema prend les devants tout en cherchant à préserver son fauteuil

A travers donc une telle mesure, les autorités gabonaises entendent prendre ainsi progressivement le contrôle de la petite économie du pays et lutter contre le chômage en priorisant les nationaux. Quoi de plus normal pour un pays, que de chercher à protéger ses fils et filles surtout si ceux-ci se voient damer le pion par des étrangers qui ne laissent rien sur leur passage ? Et qui plus est, dans un pays comme le Gabon qui, en dépit de ses ressources naturelles, a franchi la barre des 20% en termes de chômage des jeunes. C’est dire si le président Ologui Nguema est dans son bon droit ce d’autant que le secteur informel, non encadré, engendre des pertes annuelles d’environ 400 milliards de F CFA à l’Etat gabonais, selon les chiffres de la Direction générale de la statistique (DGS). Du reste, il ne pouvait d’ailleurs pas en faire autrement. Car, on se rappelle qu’il n’y a pas longtemps, l’inauguration du marché d’Isaac situé dans la province du Moyen Ogoué, avait provoqué des tensions entre des étrangers et des commerçants gabonais. Les derniers estimaient que tous les étals et toutes les positions stratégiques avaient été confiés aux opérateurs étrangers au détriment des nationaux. « Le Gabon aux Gabonais, ç’a trop duré », scandaient-ils, pour manifester leur ras-le-bol. On l’aura donc compris. En interdisant aux étrangers d’exercer certains métiers, Oligui Nguema veut contenter ses compatriotes et espérer ainsi calmer la colère de la rue qui pourrait dégénérer en un mouvement populaire insurrectionnel. Il prend donc les devants tout en cherchant à préserver son fauteuil. Il n’a pas tort. Car, comme le dit l’adage, « il vaut toujours mieux prévenir que guérir ». Pour autant, s’il est indéniable qu’il se soucie de ses compatriotes, force est de reconnaître qu’Oligui Nguema, avec cette nouvelle mesure, ostracise davantage les ressortissants étrangers dans son pays. Car, désormais présentés comme des « envahisseurs » à l’origine de la misère des Gabonais, ils pourraient être victimes de stigmatisation et de maltraitances de tout acabit. On le voit souvent en Afrique du Sud où les étrangers, notamment les Nigérians, sont régulièrement pris pour cible, accusés, à tort ou à raison, d’être à l’origine de tous les malheurs des nationaux.

Le président Nguema expose ses compatriotes de la diaspora à des risques de représailles

Il en est de même au Zimbabwe voisin où de pareilles scènes de violences dirigées contre des étrangers, sont aussi légion. Et quid de la Tunisie ? C’est dire si le président Nguema a tout intérêt à ouvrir l’œil, et le bon et ce, afin de prévenir toutes dérives xénophobes au Gabon naguère présenté comme une terre d’accueil et d’hospitalité. En tout cas, si le pays se transforme en un enfer sur terre pour les étrangers, ce serait par sa faute. Car, c’est lui qui aura ouvert la boîte de pandore. Et puis, n’y a-t-il pas lieu surtout de revoir la mentalité et de développer le sens du fighting spirit chez le Gabonais ? C’est connu : on aura beau donner tous les moyens du monde à quelqu’un qui a toujours eu un poil dans la main, qui a toujours été partisan du moindre effort, il n’ira jamais loin. Réussir est d’abord et avant tout, au-delà de moyens mis à sa disposition, une affaire de cœur, de challenge personnel, d’engagement et de résilience. Sans cela, rien de vraiment durable ni de pérenne. Tant qu’à faire, le président Nguema aurait pu laisser les étrangers continuer d’évoluer dans leurs secteurs d’activités respectifs, quitte à exiger d’eux, l’obtention d’agrément auprès des autorités compétentes. Toute chose qui aurait pu générer des recettes pour l’Etat gabonais. Mais le tombeur d’Ali Bongo en a décidé autrement, clouant ainsi au pilori la communauté étrangère dans son pays. Mais en le faisant, il oublie volontiers ou feint d’oublier qu’il expose ses compatriotes de la diaspora à des risques de représailles. Car, d’autres pays où vivent des Gabonais, pourraient, en retour, appliquer la réciprocité.

« Le Pays »