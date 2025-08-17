logo
INTERDICTION AUX ETRANGERS D'EXERCER DES PETITS METIERS AU GABON : Attention aux dérives xénophobes !

Le gouvernement gabonais veut mettre de l’ordre dans le secteur informel. Et pour ce faire, il vient de prendre une mesure interdisant désormais l’exercice de certains petits métiers, aux ressortissants étrangers. Il s’agit, en effet, du commerce de proximité, de l’envoi d’argent, de la réparation de téléphones et de petits appareils, de la coiffure et […]


