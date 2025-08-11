JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 2025 : Relever avant tout le défi de l’employabilité des jeunes

Instituée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année. Et au-delà de la symbolique, c’est une journée d’introspection qui vise à promouvoir l’engagement et la participation des jeunes pour un développement humain durable. Elle met en lumière leur rôle essentiel en tant qu’acteurs clés du développement durable, ainsi que les enjeux liés à la jeunesse qui reste le fer de lance de la société. Toujours est-il qu’entre conférences, débats, ateliers et campagnes de sensibilisation, cette journée donne lieu, chaque année, à de nombreuses initiatives à travers le monde. Le thème de cette année est : « L’action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà ».

Un thème aussi évocateur de la situation difficile des jeunes qu’il est interpellateur dans un contexte où le chômage reste encore endémique. C’est dire la nécessité de relever avant tout le défi de l’employabilité des jeunes. Et les Nations unies ne cessent d’encourager les gouvernants à adopter des politiques visant à favoriser l’autonomisation des jeunes. C’est dire l’importance de cette Journée qui vise aussi à mettre les dirigeants face à leurs responsabilités. Et aujourd’hui plus qu’hier, la célébration de cette Journée sonne comme une interpellation des gouvernants sur l’impératif de travailler à trouver des emplois aux jeunes, de sorte à les fixer dans leurs terroirs respectifs. Car, c’est parce qu’ils manquent souvent d’emplois que des jeunes Africains peuvent succomber aux sirènes des terroristes quand ils ne décident pas tout simplement de braver le désert ou la mer, à la recherche d’un hypothétique eldorado. Et le contexte de cette Journée internationale 2025 de la jeunesse invite d’autant plus à la réflexion que la montée en puissance de l’Intelligence artificielle (IA) qui est aujourd’hui sur toutes les lèvres, ne manque pas d’inquiéter. En effet, l’IA se présente aujourd’hui comme un outil dont peuvent se servir les jeunes pour trouver de l’emploi autant qu’elle est, en elle-même, une opportunité de création d’emplois. Mais encore faudrait-il en maîtriser toutes les subtilités et qu’elle soit utilisée à bon escient. Ce qui est loin d’être gagné d’avance. Car, autant l’IA offre de belles perspectives en termes de potentialités, autant elle présente des dangers, au-delà même des questions d’éthique qu’elle soulève aujourd’hui. Et au regard des possibilités énormes et de tout ce qu’on peut en faire de nos jours, c’est peu dire que l’IA est un couteau à double tranchant. D’où la nécessité, pour les populations, de rester vigilantes pour ne pas se laisser tromper, et pour les gouvernants, de travailler à mieux encadrer l’utilisation de l’Intelligence artificielle. Quant à la jeunesse, il lui appartient de savoir prendre de la distance et de la hauteur, de sorte à en faire un usage responsable.

Car, au-delà des obstacles qui peuvent se dresser çà et là devant la jeunesse africaine, c’est un puissant moyen de développement qui peut aussi permettre au génie créateur des jeunes, de s’exprimer. Toujours est-il qu’entre transformation de produits agroalimentaires, initiatives entrepreneuriales innovantes dans des domaines aussi variés que ceux de la santé, du numérique, de l’agriculture, de l’élevage, des arts et du tourisme, pour ne citer que ceux-là, les potentialités sont énormes. Pour en revenir à la Journée internationale de la jeunesse en elle-même, depuis sa première célébration en 2000, elle est devenue un rendez-vous périodique mettant en lumière les préoccupations et les aspirations de la jeunesse à travers la planète. L’objectif principal étant de sensibiliser les dirigeants aux problèmes spécifiques rencontrés par les jeunes, en mettant l’accent sur des thématiques aussi variées que l’éducation, l’emploi, la participation à la vie politique, l’inclusion sociale etc. En rappel, les Nations unies définissent les jeunes comme des personnes âgées de 15 à 24 ans. Et selon les chiffres de l’ONU, les jeunes représentent 16% de la population mondiale, soit plus de 1,2 milliard de personnes. Parmi eux, plus de six cent millions vivent dans des zones de conflits ou sont directement touchés par la violence et l’instabilité pendant que leur taux de chômage est trois fois plus élevé que celui des adultes. C’est dire si les gouvernants ont du pain sur la planche. Surtout en Afrique où le taux d’analphabétisme tend à en rajouter à la complexité de la situation.

« Le Pays »