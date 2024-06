LA CITE SANS VERTU

De plus en plus, il est fait cas de l’implication de « corps habillés », ainsi qu’on les appelle, dans certains braquages à Ouaga comme un peu partout à travers le pays. Le dernier cas en date, est celui de ce soldat qui mettait son arme à la disposition d’un malfrat avec qui il partageait le butin du vol. Cette manière de faire est pour le moins condamnable surtout par ces temps qui courent où l’on appelle les populations à plus de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. En tout cas, pour autant que l’on ne veuille pas qu’elles ternissent l’image de nos vaillants combattants, toutes les brebis galeuses doivent être « traitées avec succès ». Car, quand on choisit d’arborer la tenue militaire, il y a des valeurs à incarner.

Cicéron

A lundi prochain !