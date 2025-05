LA CITE SANS VERTU

Les faits ont choqué plus d’un, et laissent, pour le moins, pantois. Il s’agit, en effet, de ce sexagénaire qui s’est rendu coupable d’attouchements sexuels sur une mineure âgée de six ans. Les faits se sont déroulés à Banfora dans les Cascades. Franchement, c’est à se demander si certains ont une once de lucidité ; tant leur comportement interroge. Car, qu’est-ce qu’une mineure de six ans, présente comme atouts féminins au point d’attirer un homme, qui plus est, est un papy ? A vrai dire, la morale a foutu le camp dans notre pays au point que ceux-là qui étaient censés incarner certaines valeurs, deviennent des contre-exemples. Dès lors, on comprend pourquoi certaines personnes âgées ne bénéficient pas, parfois, du respect dû à leur âge ; tant ils sont irresponsables.

Cicéron

A lundi prochain !