LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens, et Dieu seul sait s’ils sont nombreux, qui jouent avec leur travail. En effet, ils ne le prennent pas au sérieux, si fait qu’ils passent leur temps à fainéanter. A preuve, non seulement ils viennent en retard, mais aussi, ils prennent parfois du plaisir à abandonner leur bureaux pour se retrouver dans les débits de boisson. Pourtant, à la fin du mois, ces paresseux, pour ainsi dire, sont les premiers à courir en banque pour toucher leurs salaires. Voyez-vous ? C’est tout simplement indécent. La récompense doit toujours venir au bout de l’effort et non le contraire. Les uns et les autres sont donc prévenus.

Cicéron

A lundi prochain !