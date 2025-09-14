La CITE SANS VERTU

Le vol de niébé et du maïs sur pied dans les champs dans la Boucle du Mouhoun, a pignon sur rue au point de susciter l’inquiétude des producteurs agricoles. Plutôt que de mettre leurs muscles en valeur, ces individus sans scrupule, préfèrent s’adonner à la facilité en allant dérober le fruit des efforts des autres. Preuve, s’il en est, que la vertu n’est plus la chose la mieux partagée, dans ce pays. Vivement que ces malfrats soient appréhendés et châtiés à la hauteur de leur forfait !

Cicéron

A lundi prochain