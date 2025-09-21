LA CITE SANS VERTU

logo
Le président de la Délégation spéciale de la commune de Ouagadougou fait constater que des individus reventent de façon illégale, des timbres communaux, « souvent à des prix supérieurs fixés par la commune, au détriment des usagers ». Cette cupidité de ces individus qui vivent sur le dos des citoyens déjà confrontés à des problèmes existentiels, constitue une anti-valeur. Preuve, s’il en est, que la morale n’est plus vraiment la chose la mieux partagée au Burkina.

 

Cicéron

 

A lundi prochain !


