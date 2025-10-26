LA CITE SANS VERTU

Le comportement de certaines personnes, lorsqu’elles vont à un enterrement au cimetière, laisse à désirer. En effet, on les voit souvent rassemblées en petits groupes, en train de causer et de rire aux éclats au moment où les parents ou proches du défunt éclatent en sanglots. Voyez-vous ? Ça ne fait pas responsable. Car, la mort est un évènement douloureux qui réunit généralement les gens pour un recueillement et non pas pour une séance d’hilarité. A moins que, et c’est l’impression qu’ils en donnent, certains, en allant au cimetière, souhaitent tout simplement marquer leur présence et ce, sans aucune forme de compassion pour la famille éplorée. C’est tout simplement regrettable !

Cicéron

A lundi prochain !