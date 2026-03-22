LA CITE SANS VERTU

L’escroquerie est en train de prendre toutes les formes possibles à Ouagadougou, capitale du pays des Hommes intègres. En effet, pour se faire des sous, certains n’hésitent pas à mettre en berne leur bon sens, si tant est qu’il en existe, l’essentiel étant pour eux d’atteindre leurs objectifs. C’est le cas de ces gens-là qui, généralement en binôme, roulent à moto. L’un d’eux simule une maladie et son comparse se charge d’accoster les passants dans la rue pour demander quelques sous afin de pouvoir faire face aux frais des soins. Or, il n’en est rien. Il s’agit d’un grossier montage. Voyez-vous ? La morale n’agonise plus dans notre pays. Elle y est finalement morte et ses funérailles célébrées. En témoignent les errements de certains compatriotes qui ont fait le choix de ne se fixer aucune limite. C’est tout simplement déplorable.

Cicéron

A lundi prochain !