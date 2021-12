LA MISSIVE A MON ONCLE

C’est avec grande joie que j’ai écouté l’adresse à la Nation, du président du Faso intervenue le 25 novembre, dans laquelle il a annoncé de grandes décisions. Au regard de la situation nationale très critique chez vous au Faso, si ces mesures venaient à être mises en œuvre, elles permettraient sans doute de faire bouger les lignes surtout sur le plan sécuritaire. C’est d’ailleurs ce que nous espérons tous, mais en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage. Ceci dit, chez nous, ici, en Côte d’Ivoire, ce sont les femmes qui ne veulent plus être victimes de viols. Elles ont donné de la voix le 4 décembre dernier. Habillées en T-shirts orange, elles étaient plus de 2 000 à marcher sur deux kilomètres dans le quartier populaire de Treichville, à Abidjan, pour dénoncer les violences faites à l’autre moitié du ciel en Côte d’Ivoire où plus de 800 viols ont été officiellement enregistrés en 2020. Etait de la marche, la ministre de la Famille, de la femme et de l’enfant, Nasseneba Touré, herself. Notons que de janvier à octobre 2021, 625 viols ont été perpétrés. Selon les chiffres du ministère en charge de la femme, 822 cas de viols ont été enregistrés en 2020 contre 693 en 2019. Vivement que les sanctions contre les coupables de ces viols soient plus durcies! Qu’il en soit également ainsi pour tous les profanateurs de tombes. Cher oncle, le fait est devenu récurrent et il faut que les auteurs de ces actes ignobles soient appréhendés et punis à la hauteur de leur forfait. Tiens-toi bien que des individus ont osé vandaliser la tombe de Léonard Groguhet, le père de la série satirique “Comment ça va ?”. Décédé le 4 septembre dernier, il a été inhumé le 9 octobre 2021 au cimetière de Williamsville.

L’axe Yamoussoukro-Pretoria se renforce

Mais des individus sans foi ni loi, ont osé troubler le sommeil éternel de ce célèbre acteur, en dérobant la couronne mortuaire offerte par le président Alassane Ouattara et son épouse ainsi que celle offerte par ses enfants. La nouvelle a provoqué colère et indignation sur les réseaux sociaux. En tout cas, les enfants ont porté plainte contre le ou les auteurs de cet acte abominable. Bien avant la profanation de la tombe de Léonard Groguhet, il y a eu celle de la sépulture de Mamadou Ben Soumahoro, ancien Directeur général de la RTI, en octobre dernier, au cimetière de Williamsville. Espérons qu’on mettra le grappin sur ces personnes qui n’ont d’autre boulot que de troubler le sommeil des disparus. Cher oncle, l’axe Yamoussoukro-Pretoria se renforce. En effet, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a effectué, du 1er au 3 décembre dernier, une visite de travail de 72 heures sur les bords de la Lagune Ebrié. Durant son séjour, 9 accords de coopération bilatérale ont été signés, entre autres, dans les domaines de la défense, de l’agriculture, des hydrocarbures, de l’énergie, des mines, de la jeunesse, etc. C’est une coopération Sud-Sud qu’il faut saluer et l’on ose croire qu’elle profitera aux deux pays. Pour terminer, sache que l’arbitre international ivoirien, Doué Noumandiez, a été nommé premier vice-président de la commission des arbitres à la Confédération africaine de football (CAF). Tous nos vœux de succès l’accompagnent. Je m’arrête là pour aujourd’hui. Au revoir et à bientôt. Que Le Tout-Puissant nous garde!

Ton neveu