La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Réinsertion des femmes exclues pour sorcellerie : merci à la Commission justice et paix de l’Eglise catholique du Burkina

C’est une information qui apporte du baume au cœur. En effet, sous les auspices de la commission justice et paix de l’Eglise catholique du Burkina, 75 femmes exclues pour des allégations de sorcellerie, ont pu retrouver leurs communautés respectives. Toute chose qui mérite d’être saluée à sa juste valeur quand on sait que les exclusions pour allégations de sorcellerie ont pignon sur rue dans notre société. En tout cas, la Commission justice et paix de l’Eglise catholique et ses soutiens méritent des lauriers pour cette œuvre de médiation conduite à son terme au grand bonheur des victimes de l’exclusion sociale dont certaines, faut-il le rappeler, ployaient sous le poids de l’âge.

COUP DE GUEULE

Incendies de récoltes : « il faut quitter dans ça » !

Depuis quelque temps, il est rapporté des cas d’incendies de récoltes de paysans par des hommes armés venus d’on ne sait où. Ce constat est fait un peu partout à travers le territoire national. Tant et si bien que l’on se pose des questions : que veulent les auteurs de ces incendies ? Sont-ce des terroristes qui agissent ainsi ? En tout cas, on se demande bien pourquoi un individu sensé, ira-t-il jusqu’à s’en prendre à des récoltes de paysans qui ne cherchent que de quoi se nourrir ? C’est tout simplement inacceptable ! « Il faut quitter dans ça » !