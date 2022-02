La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Démantèlement de réseaux de délinquants : bravo à la Police nationale !

La Police nationale, dans sa mission de sécurisation des personnes et des biens, a mis fin aux activités de quatre réseaux de malfrats présumés spécialisés dans les attaques à mains armées de lieux de commerces (boutiques de transfert d’argent, alimentations, etc.), les vols d’engins, des faits de stellionat et de corruption. Et ce n’est pas tout. Car, parmi ces délinquants qui troublaient le sommeil d’honnêtes citoyens, il y en a qui s’étaient spécialisés dans le « lavage de billets de banque ». Comment ne pas rendre hommage à la Police nationale qui, par ce coup de filet, a permis à certaines victimes de retrouver leurs biens volés ?

COUP DE GUEULE

Affrontements meurtriers à Piéla : « il faut quitter dans ça » !

Les partisans de deux camps qui se disputent la chefferie à Piéla, dans la province de la Gnagna, se sont affrontés au cours de la semaine dernière, laissant au moins sept cadavres sur le carreau. De nombreux blessés ont également été enregistrés. Toute chose qu’il faut déplorer, surtout quand on sait que pour prévenir tous risques de débordements, le gouverneur de la région de l’Est, au regard de la situation, avait interdit toute activité en lien avec la chefferie coutumière. Déjà que la région est en proie à une crise sécuritaire sans précédent, il faut éviter d’en rajouter à la situation avec des comportements à même de mettre à mal la cohésion sociale. « Il faut tout simplement quitter dans ça ! »