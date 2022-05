LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Démantèlement d’un gang à Ouaga : bravo à la Police nationale

La Police nationale a procédé au démantèlement d’un réseau de malfrats qui troublaient la quiétude d’honnêtes citoyens. Selon les fins limiers, ce gang était organisé en trois cellules : l’une pour le renseignement, l’autre pour l’intervention et la dernière était chargée de l’approvisionnement en armes et l’écoulement du butin. Ces malfrats opéraient dans des domiciles, des kiosques Orange Money, des alimentations et dans des maquis. Heureusement que la Police nationale a mis fin à leur parcours. Ils comprendront à leurs dépens, que le vol est un chemin sans issue et que seul le travail paie.

COUP DE GUEULE

Incident entre militaires et policiers à Kaya : « Il faut quitter dans ça ! »

Un incident entre policiers et militaires a failli virer au drame à Kaya, au cours du week-end dernier. A l’origine des faits, un soldat aurait échangé des coups de poings avec des éléments de la Brigade anti-criminalité (BAC). Blessé, il a été conduit dans un centre sanitaire pour des soins. Il n’en fallait pas plus pour que ses frères d’armes, en représailles, se rendent à la direction régionale de la Police où ils ont effectué des tirs d’armes. Au moment où l’on appelle à plus de collaboration entre Forces de défense et de sécurité (FDS) pour faire face aux terroristes, de tels incidents sont à éviter d’autant qu’ils peuvent mettre à mal la cohésion que nous appelons de tous nos vœux. « Il faut quitter dans ça » ! Les questions d’ego n’ont pas de place dans un pays menacé dans son existence.