LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Championnats d’Afrique d’athlétisme : Bravo à Marthe Koala et Hugues Fabrice Zabgo !

Marthe Koala et Hugues Fabrice Zango ! Voilà deux athlètes qui, après Diébédo Francis Kéré, viennent de hisser au haut le drapeau du Burkina Faso en remportant des médailles dans leurs disciplines respectives que sont le saut en hauteur et le triple saut aux derniers championnats d’Afrique d’athlétisme tenus en Île Maurice. Comment ne pas saluer de telles performances qui, en plus de faire briller notre pays, apportent du baume au cœur de tout un peuple plus que jamais inquiet, et ce du fait de l’insécurité liée au terrorisme ? Bravo donc à ces deux athlètes qui ne sont pas d’ailleurs à leur premier grand coup. Car, des médailles, ils en ont remporté à la pelle.

COUP DE GUEULE

Massacre de civils à Seytenga : non à la violence aveugle !

Des Hommes armés non identifiés (HANI) ont organisé, le week-end dernier, une expédition punitive à Seytenga dans le Sahel où ils ont froidement exécuté, selon le bilan provisoire officiel, 79 personnes. A ce qu’on dit, venus d’on ne sait où et en représailles aux opérations de ratissage des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont permis de neutraliser une quinzaine d’assaillants, les HANI, dès leur arrivée à Seytenga, ont commencé à tirer sur tout ce qui bouge, créant la débandade. A quoi répond cette violence aveugle ? C’est la question que tout le monde se pose, désemparé.