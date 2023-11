LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien à l’effort de paix : des lauriers pour Li Yubao !

Le fait est si rarissime qu’on ne saurait le passer sous silence. En effet, un Chinois naturalisé Burkinabè et par ailleurs Directeur général de China Yunhong international holding, Li Yubao, a laissé parler son cœur. En effet, il a remis la bagatelle de plus de 421 millions de F CFA à la cheffe de la diplomatie burkinabè, en guise de soutien à l’effort de paix. Comment ne pas se féliciter d’un tel geste qui traduit l’attachement du donateur au pays des Hommes intègres ? Bravo et une fois de plus bravo à vous, Li Yubao !

COUP DE GUEULE

Crise à la FBF : « il faut quitter dans ça » !

A quelques jours seulement du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), la Fédération burkinabè de football (FBF) traverse une grave crise qui risque de plomber son fonctionnement. En effet, plutôt que de s’unir pour se donner plus de chances de faire un bon parcours lors de la grand- messe du football africain, à défaut de remporter le trophée, les acteurs de notre football national s’offrent en spectacle en passant le temps à se chamailler. Toute chose qui pourrait impacter négativement le rendement de notre équipe nationale ; d’où la nécessité pour les uns et les autres de jouer balle à terre. « Il faut quitter dans ça » !