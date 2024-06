LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Ravitaillement de Titao : bravo aux FDS !

En proie à l’insécurité liée au terrorisme et presque sous blocus des groupes armés terroristes, la ville de Titao a été ravitaillée la semaine dernière et ce, grâce à la détermination et à la bravoure des forces combattantes. La mission était d’autant plus périlleuse que le convoi, dans sa progression, a dû désamorcer plusieurs mines enfouies par l’ennemi. Mais cela n’a pas empêché les Forces de défende et de sécurité (FDS) à atteindre Titao au grand bonheur des populations qui commençaient à s’impatienter. Bravo donc aux FDS !

COUP DE GUEULE

Drame lié à un litige foncier à Banfora : « il faut quitter dans ça ! »

Un conflit foncier opposant les villages de Sitiéna et Diougolo dans la commune de Banfora, a dégénéré en un affrontement armé qui a laissé plusieurs cadavres sur le carreau et fait de nombreux blessés. Ce genre de drames sont récurrents dans notre pays, notamment en début de saison des pluies au point qu’ils mettent parfois à mal la cohésion sociale. Toute chose qui est à déplorer surtout quand on sait que nous sommes dans un Etat de droit où il existe des voies de recours légales pour se faire rétablir dans ses droits. Franchement, « il faut quitter dans ça ! »