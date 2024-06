LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien aux veuves de FDS et VDP : merci aux femmes de l’AES !

Des femmes de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont lassé parler leur cœur. En effet, elles ont volé au secours des veuves des Forces de défense et de sécurité (FDS) et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés au front. Pour un geste salutaire, c’en est un d’autant que cela apportera du baume au cœur des bénéficiaires qui n’ont pas demandé le sort qui est le leur. On espère seulement que d’autres bonnes volontés emboîteront le pas à ces donatrices afin qu’ensemble, nous puissions remonter le moral à nos forces combattantes.

COUP DE GUEULE

Assassinat et coups et blessures graves : non à la violence aveugle !

L’information est de la Police nationale. En effet, un jeune homme a pris la poudre d’escampette après avoir ôté la vie à son collègue de service et porté des coups et blessures graves sur trois autres personnes. Les faits se sont déroulés à Ouaga. Pourquoi en est-on arrivé là ?. Qu’ont fait les victimes pour mériter un tel sort ? Autant de questions que l’on se pose sans réponse. Car, rien ne saurait justifier une telle violence aveugle d’autant qu’il existe des voies de recours légales pour se faire entendre. En tout cas, vivement que l’auteur de cette horreur indicible soit alpagué et châtié à la hauteur de ses faits afin que cela serve de leçon aux uns et aux autres. On n’est pas dans une jungle où les plus forts s’arrogent impunément le droit de vie et de mort sur les autres.