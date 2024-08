LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Don de sang : merci aux bonnes volontés !

De plus en plus, elles sont nombreuses, les structures publiques ou privées qui organisent des opérations de collecte de sang dans le souci de sauver des vies. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ces opérations de collecte drainent du monde, si l’on en juge par le nombre de poches de sang récoltées. D’où la nécessité de rendre hommage à toutes ces bonnes volontés qui acceptent de se saigner afin que personne ne perde la vie par manque de sang. Merci à tous et à toutes ! La nation tout entière vous doit une fière chandelle surtout quand on sait que bien de ces poches de sang sont utilisées au profit des forces combattantes.

COUP DE GUEULE

Massacre de Barsalogho : le comble de la bêtise humaine !

Alors des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des civils s’étaient mobilisés pour creuser, dit-on, des tranchées en vue de sécuriser la ville de Barsalogho, des hommes armés, venus d’on sait où, ont ouvert le feu sur eux. A ce qu’on dit, plusieurs cadavres ont été laissés sur le carreau sans compter les nombreux blessés pris en charge dans des centres de santé. Pourquoi une telle violence aveugle qui endeuille injustement notre patrie ? Tout le monde s’interroge. Gageons que les auteurs de cette sauvagerie seront identifiés et châtiés à la hauteur de leurs crimes. En tout cas, tôt ou tard, ils répondront de leurs actes.