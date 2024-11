LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Don d’un commissariat de Police à Béré : merci à « Hamidou Carreaux »

Le fait est si rare et louable qu’il mérite d’être relevé. Le Président Directeur général du Groupe Ramada, Hamidou Ouédraogo, plus connu sous le nom de « Hamidou Carreaux », a laissé parler son cœur. En effet, il a offert un commissariat de Police à la commune de Béré dans le Centre-Sud, d’une valeur de 105 millions de F CFA. La cérémonie de remise de ce joyau aux autorités compétentes, est intervenue le 9 novembre dernier. Dans un contexte où la sécurité nationale est fragilisée par des attaques et menaces terroristes, on ne peut que saluer le sursaut patriotique du donateur qui apporte ainsi une bouffée d’oxygène aux Forces de défense et de sécurité (FDS). Bravo donc à « Hamidou Carreaux » ! Puisse son geste faire des émules !

COUP DE GUEULE

Mutilation d’un individu : non à des scènes insoutenables !

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit des gens arborant des tenues militaires, en train de mutiler un présumé terroriste. Toute chose qu’il faut condamner à tout point de vue. Car, pourquoi filmer une telle scène horrible qui heurte la conscience humaine ? En tout cas, on ne saurait tolérer une telle manière de faire qui renvoie une mauvaise image de notre pays à travers le monde.