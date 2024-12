LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Saisie de produits prohibés et d’alcool frelaté : bravo à la Police et Gendarmerie nationales !

La Police nationale a procédé à la saisie de plus de 5 000 litres d’alcool prohibé et d’une importante quantité de drogue à Gaoua et ses environnants. Presqu’au même moment, la gendarmerie nationale, de son côté, mettait la main sur des produits pharmaceutiques prohibés et d’alcool frelaté à Guiaro dans le Nahouri. Quand on connaît les conséquences sanitaires et sociales qu’engendre la consommation de ces produits dangereux, on ne peut que tirer notre chapeau à la Police et Gendarmerie nationales pour cette action de salubrité publique, tout en les invitant à ouvrir davantage l’œil et le bon.

COUP DE GUEULE

Querelles liées à la chefferie coutumière : il faut savoir raison garder

Depuis quelque temps, et comme cela a toujours été le cas dans notre pays, l’on assiste, dans certaines localités, à des querelles liées à la chefferie coutumière qui, parfois, dégénèrent en affrontements sanglants. Etant donné que notre pays vit des moments difficiles, il y a lieu que les uns et les autres sachent raison garder pour ne pas en rajouter. Car, n’oublions pas que l’ennemi est aux aguets ; lui qui sait exploiter à fond nos divergences.