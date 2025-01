LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien au football national : merci à Franck Lassina Traoré !

L’international Burkinabè, Franck Lassina Traoré, a doté, le 6 janvier dernier, tous les 16 clubs évoluant en première division du championnat national de football en jeux de maillots personnalisés. Il a aussi offert 40 maillots au corps arbitral. Et ce n’est pas tout. D’autres remises de maillots sont également prévues pour les clubs de Ligue 1 féminine et de Ligue 2 masculine. C’est un geste sympathique et plein d’élégance qu’a réalisé l’attaquant burkinabè évoluant au Chakhtar Donetsk, qui fera énormément plaisir aux acteurs de notre football. En tout cas, bravo au buteur des Etalons pour ce don.

COUP DE GUEULE

Meurtre d’un jeune homme à Léo : si la bêtise avait un nom…

Les faits se sont déroulés à Léo dans la Sissili, et sont d’une extrême gravité. En effet, deux amis qui faisaient la cour à une même femme, se sont violemment affrontés. L’un a réussi à maîtriser l’autre, et l’a égorgé sans autre forme de procès, plongeant la ville dans une consternation profonde. Voyez-vous ? Pourquoi la vie humaine a-t-elle perdu son caractère sacré au point que pour un oui ou pour un non, l’on n’hésite pas à trucider l’autre ? On ne se croirait pas à une époque civilisée où il existe des voies de recours légales pour régler nos différends. Franchement, si la bêtise humaine avait un nom…