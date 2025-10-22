LA SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur

Abattage ou enlèvement annoncé de chiens errants : merci à la Délégation spéciale de Ouagadougou !

Dans une note rendue publique la semaine dernière, la Délégation spéciale de Ouagadougou annonce l’abattage systématique ou l’enlèvement de chiens errants dans son ressort territorial. Quand on sait que la divagation des chiens pose un véritable problème de sécurité publique et constitue, en même temps, un potentiel danger sanitaire, on ne peut que saluer une telle mesure. Merci à la Délégation spéciale de Ouagadougou pour une telle fermeté qui, on l’espère, ne souffrira d’aucune exception. C’est à ce prix que l’on peut ramener de l’ordre dans cette ville où la pagaille a pignon sur rue.

COUP DE GUEULE

Match Rahimo FC VS Espérance de Tunis au Stade du 4-Août : haro sur les comportements antisportifs des supporters tunisiens !

Lors du match entre Rahimo FC et Espérance de Tunis, qui s’est joué au Stade du 4-Août, les supporters tunisiens se sont adonnés à des comportements pour le moins répréhensibles. En effet, beaucoup d’entre eux sont parvenus à s’introduire dans le stade avec des fumigènes et autres objets prohibés et ce, avec la complicité de certains membres du staff tunisien. Toute chose qu’il faut condamner à tout point de vue, tant elle n’honore pas les auteurs. Le football, ce n’est pas la guerre. Ce n’est qu’un jeu. D’où la nécessité de savoir raison garder.