LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Amélioration de l’offre de services : merci à la Police nationale !

Dans le souci d’améliorer l’offre de services et tenant compte du bien-être des populations, la Police nationale a décidé d’instaurer une légalisation permanente tous les samedis au Commissariat central de Police de Ouagadougou (CCPO). Toute chose qui permettra aux travailleurs du public ou du privé et tous les autres usagers qui n’ont pas le temps pendant les jours ouvrables, de pouvoir légaliser leurs documents et ce, tenant compte de l’urgence. Pour une mesure salutaire, c’en est une qui soulagera beaucoup de personnes. Merci à la Police nationale !

COUP DE GUEULE

Vols de kits dans les maternités : « Il faut quitter dans ça » !

Il se passe des choses pas très catholiques dans les maternités de bien des centres de santé à Ouagadougou. En effet, la plupart de parturientes sont victimes de vol. Quand ce ne sont pas des pagnes qui disparaissent, ce sont les kits de maternité qui sont dérobés. De tels agissements sont à condamner à tout point de vue ; tant ils déshonorent leurs auteurs. « Il faut quitter dans ça ! »