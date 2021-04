LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Mise au point d’un candidat-vaccin contre le paludisme : bravo aux chercheurs burkinabè !

Des chercheurs burkinabè viennent de mettre au point un candidat-vaccin contre le paludisme, efficace, dit-on, à 77%. Comment ne pas saluer une telle prouesse scientifique surtout quand on sait que le paludisme est l’une des causes de la mortalité infantile sur le continent africain ? Tant il tue en moyenne, un enfant, toutes les 30 secondes. Bravo donc aux chercheurs burkinabè pour cette révolution dans le monde médical, qui, non seulement contribuera à sauver des vies mais aussi honore notre pays !

COUP DE GUEULE

Exécution d’Occidentaux à l’Est : le comble de l’horreur !

Enlevés dans la région de l’Est du Burkina, deux Espagnols et un Irlandais ont été exécutés par leurs ravisseurs. Et c’est finalement des corps sans vie qui ont été retrouvés dans la réserve de Pama. Toute chose qui en rajoute à l’image de notre pays, déjà fort entamée depuis quelques années à cause de l’insécurité liée au terrorisme. C’est le lieu donc d’inviter les uns et les autres à la prudence. Il faut savoir où mettre les pieds dans ce contexte très délétère.