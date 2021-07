LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Lutte contre l’extrémisme violent : merci au PNUD et au gouvernement japonais !

Dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent par la résilience des communautés au Burkina Faso, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a initié un projet financé par le gouvernement japonais, au profit de 1 000 jeunes dans les régions du Centre-Nord et de l’Est. A cette occasion, nombreux sont les jeunes qui ont bénéficié de formations et de subventions qui leur ont permis de démarrer des activités génératrices de revenus. Comment ne pas louer une telle initiative quand ont sait que les terroristes profitent, le plus souvent, de la misère des jeunes pour recruter ? C’est dire qu’en plus de la solution militaire, il faut des mesures sociales.

COUP DE GUEULE

Saccage du haut-commissariat de Titao : « Il faut quitter dans ça »

Alors qu’ils battaient le macadam pour exprimer leur ras-le-bol face à l’insécurité grandissante dans le Loroum, des manifestants s’en sont pris au haut-commissariat qu’ils ont saccagé sans autre forme de procès. Toute chose qui mérite d’être fermement condamnée. Car, comment comprendre que des gens qui manifestent pour exiger l’avènement d’un détachement militaire, se permettent de détruire le peu d’infrastructures publiques dont ils disposent. C’est à n’y rien comprendre. Il faut, comme dirait l’autre, « quitter dans ça ».