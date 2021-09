LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Lutte contre la fraude sur les hydrocarbures : la CNLF a vu juste

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) veut mettre fin à la fraude dans le domaine des hydrocarbures qui, faut-il le rappeler, n’est pas sans conséquence dans notre pays. Surtout quand on sait qu’ils sont nombreux les trafiquants et autres contrebandiers qui, sans précaution aucune dans la détention et la distribution de tels produits, occasionnent de nombreux dégâts, endeuillant parfois même des familles. On oublie volontiers les pertes de recettes pour le Trésor public, que ces fraudeurs occasionnent. Pour toutes ces raisons, il est de bon aloi que la CNLF mette de l’ordre dans le secteur.

COUP DE GUEULE

Meurtre d’agents du CCVA : le comble de la bêtise humaine !

Alors qu’ils revenaient de Gaoua, trois agents du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) ont été lynchés à mort par la population à Banlo dans la commune de Bouroum- Bouroum dans la région du Sud-Ouest et cela, suite à un accident qui a coûté la vie à un enfant. Ce qui porte le bilan à 4 morts. Ce drame, pour le moins inadmissible, doit interpeller tous les Burkinabè sur leur propension à vouloir se rendre justice. Car, ceux qui ont fait la peau aux trois agents du CCVA, oublient qu’eux-mêmes, à cette allure, peuvent un jour être victimes d’un lynchage mortel pour une raison ou une autre. D’où la nécessité de faire montre de tolérance pour un meilleur vivre-ensemble.