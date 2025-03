LANCEMENT DU MOUVEMENT POLITICO-MILITAIRE DE THOMAS LUBANGA : La RDC est mal barrée

Alors que l’équation du M23 reste une question épineuse pour Kinshasa qui ne sait plus à quel médiateur se vouer pour espérer le retour de la paix dans l’Est du pays, une nouvelle énigme vient complexifier davantage la situation en République démocratique du Congo (RDC) où Thomas Lubanga vient de lancer un mouvement politico-militaire. La Convention pour la révolution populaire (CRP), puisque c’est de ce mouvement qu’il s’agit, a été officialisé, le 25 mars dernier, par l’ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale (CPI) qui se pose en défenseur de la région de l’Ituri qu’il estime négligée par les autorités de Kinshasa au profit des crises sécuritaires dans le Nord et le Sud-Kivu. Toujours est-il que c’est depuis Berunda, une zone minière également riche en bétail, à la lisière de la frontière avec l’Ouganda, que le mouvement a été officiellement lancé. Une zone que l’ancien chef rebelle et ses compagnons d’armes, considèrent comme leur fief naturel et qui devient un nouveau foyer de tensions en RDC où la crise dans le Kivu est en passe de faire pousser des cheveux blancs sur le crâne chauve du président Félix Tshisékédi.

La mal gouvernance et la faiblesse de l’Etat, semblent favoriser la prolifération des rébellions

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la RDC est mal barrée. Car, avec la création de ce nouveau mouvement politico-militaire, c’est un autre front qui s’ouvre pour les autorités de Kinshasa déjà à la peine dans l’Est du pays où le M23 dicte sa loi à l’armée congolaise, sur le terrain. Si l’on ajoute à cela la pléthore de groupes armés qui essaiment le pays, il y a de quoi nourrir des inquiétudes pour la stabilité à court, moyen et long termes pour ce pays-continent où la mal gouvernance et la faiblesse de l’Etat, semblent favoriser la prolifération des rébellions et autres groupes armés. Et tout se passe comme si les différents acteurs étaient engagés dans un pillage quasi systématique et organisé des ressources du pays où chacun essaie de s’emparer d’une région riche en minerais à exploiter, pour mieux s’imposer dans le débat politique. Et le fait que Thomas Lubanga vive en Ouganda, amène à se demander si ce pays voisin ne joue pas aussi à un jeu trouble, à l’instar du Rwanda qui, acculé d’accusations fusant de toutes parts, n’est pas loin aujourd’hui d’assumer ouvertement son soutien aux rebelles du M23. A moins que le lancement de ce mouvement, au moment précis où le président Tshisékédi a mis de l’eau dans son vin en montrant des dispositions à aller à un dialogue avec le M23, ne cache mal une volonté de Thomas Lubanga et ses camarades, de prendre le train des discussions en marche et d’être intégrés dans le processus de recherche de la paix, à défaut de pouvoir ouvrir leurs propres pourparlers avec Kinshasa. C’est dire la complexité de la situation. Mais il revient aux autorités congolaises de trouver une solution holistique à un problème qui ne saurait se régler au cas par cas. Autrement, si elles devaient engager des pourparlers individuellement avec tous les mouvements rebelles, point n’est besoin d’avoir le troisième œil du sorcier pour savoir qu’elles risqueraient de se retrouver très rapidement dans un cercle infernal, sans garantie de résultat.

En reprenant les armes pour mener son combat politique, Thomas Lubangu n’a pas tiré leçon de son sombre passé

C’est dire aussi la nécessité, pour les médiateurs, de ratisser large dans un souci de prendre en compte toutes les parties prenantes à la crise en RDC. Cela est d’autant plus nécessaire qu’avec le lancement de leur mouvement, tout porte à croire que Thomas Lubanga et ses camarades ont décidé de sortir de l’ombre pour jouer un rôle dans le landerneau politique en RDC. Et l’on attend de voir dans quel sens ils orienteront leur action sur le terrain. Et surtout de savoir s’ils se lanceront, comme le M23, dans des opérations de conquêtes visant à étendre leur zone d’influence. Ou s’ils circonscriront leur action sur le plan purement politique où le président Félix Tshisékédi semble payer le prix de la compromission qui l’a amené au pouvoir dans les conditions que l’on sait. Lui qui n’a pu tenir sa promesse de campagne, de ramener la paix et la sécurité dans son pays. Quant à Thomas Lubangu, tout porte à croire qu’en reprenant les armes pour mener son combat politique, il n’a pas tiré leçon de son sombre passé qui l’a vu purger quatorze années de prison à La Haye, pour enrôlement d’enfants soldats. Attention donc à ne pas se faire épingler une deuxième fois par la même juridiction internationale qui a annoncé, en octobre 2024, la reprise de ses enquêtes sur les crimes perpétrés dans l’Est de la RDC où des atrocités ont été commises. En attendant, l’ancien chef milicien qui se dit victime d’injustice et qui a tenté, maintes fois, de rebondir politiquement depuis sa sortie de prison, soutient qu’il n’a aucune intention d’intégrer le gouvernement d’union nationale que le président Félix Tshisékédi appelle de tous ses vœux dans l’espoir de fédérer les énergies des Congolais en vue de faire face à la situation. Mais on est en politique et surtout en RDC ; et on attend de voir.

« Le Pays »