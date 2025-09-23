LE PRESIDENT AMERICAIN A LA TRIBUNE DE L’ONU : Trump vocifère, le monde se déchire

Le défilé des chefs d’Etats et de gouvernements à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nation unies, a débuté hier, 23 septembre 2025, à New-York. Parmi les discours prononcés, celui du président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, aura retenu l’attention de l’assistance, voire au-delà, au regard de sa virulence et de son caractère peu ou prou belliqueux et belliciste. Au fait, l’iconoclaste président américain n’est pas allé du dos de la cuillère pour pointer du doigt le Hamas qui, dit-il, continuait de refuser le cessez-le feu. « Ceux qui veulent la paix devraient s’unir derrière un message : libérer les otages. Et non pas céder aux demandes du Hamas ».

Donald Trump a plus intérêt à mettre de l’eau dans son vin

De façon plus diplomatique, il exprime son opposition à la reconnaissance de l’Etat palestinien par de nouveaux pays occidentaux dont le chef d’orchestre n’est autre que la France, en les accusant d’avoir récompensé le Hamas pour ses atrocités. En vérité, on le voyait venir. Donald Trump ne pouvait dire autre chose que ce qu’il a toujours défendu, tant l’homme n’a jamais fait mystère de son opposition à la solution à deux Etats au Moyen-Orient. Mais en allant ainsi contre l’écrasante majorité des Etats qui ont déjà reconnu l’Etat palestinien, soit plus de 150 sur 193 que compte l’ONU, Trump ne fait-il pas courir le risque à son pays, de se voir isolé et avec lui, Netanyahu? En tout cas, ce n’est ni par des discours belliqueux, ni par des menaces voilées à l’encontre des pays qui défendent la cause palestinienne, qu’il parviendra à trouver une solution négociée au conflit israélo-palestinien. On est d’autant plus fondé à le croire que l’idée de la déportation des Palestiniens vers d’autres terres que Trump avait sortie de son chapeau, n’a pas prospéré. Et plutôt que de jouer la carte de l’apaisement, le locataire de la Maison-Blanche préfère se jouer les gendarmes du monde. C’est vrai que l’homme a sa vision du monde qu’on ne saurait, hic et nunc, changer. Mais Donald Trump gagnerait sans doute à mettre de l’eau dans son vin, ce d’autant qu’il convoite le prestigieux prix Nobel de la paix. C’est dire si sa posture jusqu’au-boutiste sur les questions relatives à la Palestine, va à l’encontre de cette ambition. Pour revenir au soutien inconditionnel des Etats-Unis à l’Israël, cela date de Mathusalem. Sauf erreur ou omission, en dehors de Jimmy Carter et de Bill Clinton qui s’étaient montrés favorables à la reconnaissance de l’Etat palestinien, tous les autres dirigeants américains se sont toujours opposés à cette idée. Mais pourquoi le pays de l’Oncle Sam soutient vaille que vaille Israël ? On pourrait tenter quelques réponses. En effet, l’Etat hébreu est considéré comme le plus grand « porte-avions de l’Amérique ». C’est dire s’il sert de base à Washington au Moyen-Orient, pour casser du djihadiste et autres régimes dirigés d’une main de fer comme celui d’Iran. Il y a aussi la quête permanente de stabilisation de cours de l’or noir. Et ce n’est pas tout. Sur le plan purement militaire, les Israéliens sont considérés à tort ou à raison, comme les premiers testeurs du matériel américain. Et l’attitude des Etats-Unis, comme leur récent refus d’un cessez-le feu à Gaza, apporte de l’eau au moulin des partisans de cette thèse.

L’ONU a le mérite de contribuer à la construction d’un monde plus juste et de paix

Une autre raison et pas des moindres, c’est l’attachement sentimental à Israël perçu par de millions d’Américains, notamment juifs, comme un peuple persécuté, mais qui est parvenu à créer un Etat démocratique et progressiste (1948). Quoi qu’on dise, les dirigeants américains n’apportent pas leur soutien aveugle à Israël pour ses beaux yeux, mais plutôt pour des intérêts bien particuliers, notamment électoralistes. Et tout porte à croire que ce n’est pas demain la veille que l’Amérique privera son allié israélien, de son parapluie. La Palestine connaîtra-t-elle un jour la paix ? Rien n’est moins sûr. On est d’autant plus pessimiste qu’Israël continue de massacrer de pauvres civils dans la bande de Gaza, tout en poursuivant la colonisation en Cisjordanie. Et plutôt que de condamner cette violation du droit international, Trump a préféré réprimander les partisans de la solution à deux Etats. Cela dit, le 45e et 47e président des Etats-Unis ne s’est pas contenté de tancer les soutiens de la Palestine. L’ONU en a aussi pris pour son grade. Le richissime homme d’affaires l’a accusée d’être incapable de mettre fin aux guerres. Il lui reproche aussi de ne l’avoir pas aidé dans ses efforts de paix. Rien que ça ! Pendant que Donald Trump vocifère, le monde, lui, se déchire. A preuve, du Soudan à la République démocratique du Congo en passant par l’Ukraine, la guerre fait rage, sans oublier le Sahel où l’hydre terroriste continue de se repaître du sang d’innocentes populations. Et ainsi va le monde. Avec ses tourments.

« Le Pays »