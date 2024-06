LE PRESIDENT IVOIRIEN DEVANT LE CONGRES SUR FOND D’APPEL A UN 4E MANDAT : ADO clarifiera-t-il sa position ?

Le président ivoirien s’adresse aux deux chambres du parlement que sont l’Assemblée nationale et le Sénat, réunies en congrès, ce 18 juin 2024. 4e du genre, ce discours est très attendu par les Ivoiriens au regard de l’atmosphère socio-politique qui prévaut au pays de Houphouët Boigny. Surtout dans un contexte où les thuriféraires et autres Raspoutine appellent le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) à franchir le pas sur la question du 4e mandat. Cela dit, les questions que l’on peut se poser sont les suivantes : ADO clarifiera-t-il sa position à ce sujet ? Ou laissera-t-il toujours planer le doute ? On attend de voir. Après avoir réussi à remettre le pays sur les rails du développement socio-économique après une grave crise politique, le président Alassane Ouattara gagnerait à sortir par la grande porte en renonçant à un nouveau mandat et cela, après 15 ans de bons et loyaux services, passés à la tête de l’Etat ivoirien ? Accepter de quitter le pouvoir volontairement sans contrainte, c’est marquer positivement l’Histoire surtout dans un continent où la tendance est aux règnes à vie.

Un autre point sur lequel est attendu le président ivoirien lors de son adresse à la nation, est le volet social

Qui plus est, cela pourrait contribuer à faire baisser la tension politique dans le pays. En tout cas, Alassane Ouattara a intérêt à réussir là où Houphouët Boigny a échoué, c’est-à-dire désigner son successeur et lui transmettre le pouvoir. En fait, on ne le sait que trop. Ce sont les questions de mandat de trop, qui servent d’argument à ceux qui prennent les armes contre la démocratie et l’Etat de droit. Et Alassane Ouattara a une chance de rendre service à la démocratie. Le monde entier et particulièrement, les démocrates l’observent. Un autre point sur lequel est attendu le président ivoirien lors de son adresse à la Nation, est le volet social. Logiquement, les Ivoiriens attendent beaucoup de lui sur les questions qui touchent directement leur quotidien. En tous les cas, les annonces que Alassane Ouattara fera lors de son discours ô combien important, doivent contribuer à renforcer la cohésion et la paix sociale. Une chose est sûre : les potentiels candidats à la présidentielle de 2025, en l’occurence Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui ont des démêlés avec la Justice, sont suspendus aux lèvres du président ADO.

Saïbou SACKO