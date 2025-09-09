LEGER REMANIEMENT MINISTERIEL AU SENEGAL : Changement de cap ou chronique annoncée d’une vendetta politique déguisée ?

Le 6 septembre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont procédé à un remaniement ministériel, qui a vu le départ de trois ministres du gouvernement, et l’arrivée de nouvelles figures issues de la diplomatie, du Barreau et du Parlement. Ce lifting gouvernemental, après dix-huit mois de stabilité de l’Exécutif sénégalais, traduit la volonté du duo Faye-Sonko de renforcer le gouvernement dans la mise en œuvre du plan de redressement économique et social promis par le Pastef à son accession au pouvoir, il y a un peu plus d’un an. Cela répond au besoin d’apporter une réponse stratégique aux défis économiques et sociaux du Sénégal. Si, officiellement, c’est un souci d’efficacité et de cohérence qui justifie cet ajustement technique, il est fort possible qu’il y ait également des motivations sous-jacentes qui font de ce remaniement a minima, une manœuvre politique plus subtile, visant à réaffirmer des équilibres au sein de l’Exécutif. C’est peut-être l’occasion de clarifier les lignes de loyauté des ministres vis-à-vis des deux leaders du Pastef, dans un contexte où les ambitions personnelles et les rivalités internes peuvent peser sur la gouvernance et sur le choix du prochain candidat du parti à la future présidentielle. En tout état de cause, on verra bien dans les mois à venir si ce nouvel agencement traduit un véritable changement de cap, ou s’il s’agit simplement d’une opération politique visant à préserver l’image d’institutions au-dessus des querelles partisanes, tout en plaçant des personnalités jugées fiables dans des postes stratégiques.

Il va falloir aller au-delà des symboles pour convaincre les Sénégalais que le nouvel Exécutif est à la hauteur des immenses défis

Certains ministres débarqués seraient, en effet, perçus comme trop liés à l’ancien régime ou insuffisamment alignés aux nouvelles orientations, tandis que d’autres auraient été jugés moins aptes à impulser une action rigoureuse et efficace dans un contexte de redressement économique urgent. Ces ministres « non acquis » ont donc été renvoyés et remplacés par de nouvelles figures a priori non partisanes, pour maintenir une image d’impartialité et éviter toute politisation extrême, notamment dans les départements ministériels régaliens. En clair, c’est une neutralité apparente et une loyauté assurée à la tête des ministères aussi importants que ceux de la Justice, des Affaires étrangères, et de l’Intérieur, en mettant l’accent sur des profils technocratiques. Et ce, pour mieux conjuguer l’exigence d’efficacité avec la nécessité de consolider les bases politiques du parti en présentant des résultats probants à la fin du mandat présidentiel en 2029. Reste à savoir si l’objectif politique qui se cache derrière ce remaniement, sera atteint alors que les indicateurs sur le plan économique et social ne sont pas du tout encourageants. En tout cas, rien n’est moins sûr dans un pays avide de résultats concrets comme le Sénégal, et il va falloir aller au-delà des symboles pour convaincre les Sénégalais que le nouvel Exécutif est à la hauteur des immenses défis auxquels ils font face depuis plusieurs années.

Hamadou GADIAGA