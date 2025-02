LIBERATION DE L’EMPRISE DES VOIES ROUTIERES : Les commerçants de Katri Yaar, pleurent la destruction de leurs biens

Les commerçants de Katri Yaar, étaient face à la presse, le mardi 4 février 2025, pour appeler les autorités burkinabè à reconsidérer certains paramètres avant d’entamer les démolitions de leurs magasins dans le cadre des opérations de libération de l’emprise des voies routières dans la ville de Ouagadougou.

Scènes de pleurs, d’incompréhension et de douleurs le jeudi 30 janvier 2025, aux alentours du rond-point deux « boutiques » à Katri- Yaar, où habitations, ma gasins et autres commerces ont subi la furie des machines des agents de la police municipale, ne laissant que des ruines çà et là aux regards des curieux. Cette mesure, jugée abrupte et inapte, a plongé bon nombre d’entre eux dans une situation difficile, les privant de leur espace de travail traditionnel sans alternative viable. Interrogé, leur porte-parole Sawadogo Bruno, les yeux hagards, nous a dit le choc de constater qu’ils viennent d’être réduits en quelques minutes en situation d’indigence. « Suite à la décision du ministre en charge de la sécurité routière, de l’administration territoriale et du commerce invitant les commerçants des villes et villages, les transporteurs et chauffeurs routiers à libérer l’emprise des voies routières d’au moins deux mètres de part et d’autres des chaussées, nous avons reçu la visite des agents municipaux qui nous ont sensibilisés sur le bien-fondé de la décision. Et séance tenante, nous avons décidé sous la supervision des agents municipaux, de délimiter le tracé avec une peinture rouge. La voie étant libérée conformément à la volonté du gouvernement, et en accord avec les agents municipaux qui nous ont donné des instructions fermes de ne pas aller au-delà des limites que nous nous sommes fixées, nous avons décidé de nous réinstaller pour continuer nos différentes activités. Mais quelle ne fut pas notre surprise dans la matinée du jeudi 30 janvier, de voir ces mêmes agents municipaux, accompagnés de policiers, s’enprendre à nos magasins avec des machines. Ils ont détruit le peu que nous avions en nous enfonçant davantage dans la pauvreté et la misère. Ce sont des pères de famille qu’ils ont mis à la rue. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? » s’est-il interrogé. A l’en croire, ce qui préoccupe ces opérateurs, après les pleurs, c’est leur avenir immédiat. « Nous pensons que nous sommes victimes d’un complot. Beaucoup parmi nous, ont contracté des prêts auprès des agences de miro crédits, nous ne vendons plus, nos marchandises ont été broyées par les machines. Comment allons-nous faire devant cette situation ?» a-t-il clamé. Quant à la rumeur selon laquelle, un commerçant aurait fait usage de son arme pour menacer un agent municipal, Sawadogo Bruno, tout en affirmant sa grande surprise devant ces allégations a donné sa version des faits. « C’est un jeune qui était en train de manipuler son portable pendant la scène. Et contre toute attente, il a été pris pour cible par un policier qui l’a accusé de le filmer. Le jeune homme a rétorqué qu’il n’en était rien et qu’il était simplement à la recherche d’un numéro. Ses explications n’ayant pas convaincu le policier, celui-ci a décidé de lui arracher le téléphone pour une vérification. Et c’est pendant l’affrontement qu il a découvert que l’accusé détenait une arme. Mais quand ils l’ont emmené au poste, ils n’ont rien trouvé qui puisse les compromettre dans le téléphone. C’est ainsi qu’il a été relâché. Quant à l’arme, elle lui a été restituée puisqu’il avait un permis» a-t-il déclaré tout en dénonçant l’attitude du média qui a divulgué l’information qui a été relayée abondamment sur les réseaux sociaux.

ST