LIBERATION DE SUCCES MASRA AU TCHAD : Une grâce qui n’annule pas les taches

Le 14 août 2026, à quelques jours de la célébration de l’indépendance, deux décrets présidentiels ont remis totalement les peines privatives de liberté infligées à neuf responsables politiques. Parmi eux figure Succès Masra, ancien Premier ministre, président des Transformateurs et principal adversaire politique de Mahamat Idriss Déby lors de la présidentielle de 2024. Succès Masra aura passé plus d’un an derrière les barreaux, après avoir été condamné, en août 2025, à vingt ans de prison et à une amende d’un milliard de F CFA pour complicité de meurtre et diffusion de messages haineux dans le dossier des violences meurtrières de Mandakao, survenues en mai 2025.

Masra doit être bien conscient que s’il est désormais libre physiquement, son avenir politique reste, lui, largement sous verrou

Cette grâce présidentielle lui ouvre les portes de la prison, mais pas celle des urnes, d’autant qu’elle n’efface pas les conséquences politiques de sa condamnation et ne lève pas les obstacles qui pèsent sur son retour dans l’arène électorale. Et c’est pourquoi beaucoup se demandent si ce geste de clémence du président Mahamat Idriss Déby, n’est pas juste une main tendue qui cherche à reprendre le contrôle total du jeu politique au moment où des mouvements rebelles menacent la stabilité du pays. En tout état de cause, on peut se demander ce que fera l’ancien Premier ministre de sa liberté retrouvée. Est-t-il sorti de prison plus combatif, porté par le ressentiment et auréolé du statut de victime ? Ou acceptera-t-il de reprendre le chemin du dialogue avec un pouvoir qui fut hier son adversaire et qui est aujourd’hui, paradoxalement, le signataire de sa libération ? Ces interrogations sont d’autant plus légitimes que l’ancien Premier ministre doit être bien conscient que s’il est désormais libre physiquement, son avenir politique reste, lui, largement sous verrou. La grâce met en effet fin à l’exécution de sa peine, mais n’efface pas la condamnation ni ses conséquences politiques. En d’autres termes, le pouvoir libère l’homme sans libérer le candidat, ouvrant ainsi la porte à de possibles conversations discrètes, à d’éventuels compromis inavoués et à des rapprochements improbables dans les prochains jours. Cela est d’autant plus plausible que derrière les sourires et les discours d’apaisement, l’ancien Premier ministre, qui n’est peut-être pas dupe, sait d’ores et déjà qu’il y a deux principaux pièges qui le guettent. Le premier serait de se comporter comme un homme politiquement brisé, prisonnier d’une dette morale envers celui qui l’a gracié. Le second serait de reprendre le combat comme si quinze mois de détention et une condamnation à vingt ans de prison, n’avaient jamais existé. Entre ces deux extrêmes, Masra devra trouver une troisième voie : celle d’un homme libre et lucide, capable de tirer les leçons de son épreuve sans renoncer à ses convictions.

La libération d’un adversaire politique ne signifie pas nécessairement la fin du rapport de force

Ses rapports avec le régime seront, à cet égard, déterminants. Tout dépendra de ce qui se dira désormais loin des micros, derrière les portes fermées. Car, la libération d’un adversaire politique ne signifie pas nécessairement la fin du rapport de force. Elle peut aussi constituer le prélude à une nouvelle recomposition politique. Masra devra donc naviguer entre prudence et fermeté, dialogue et vigilance, sans donner le sentiment d’être redevable au pouvoir qui lui a rendu sa liberté, mais sans céder non plus à la tentation d’une confrontation permanente. Car, en politique, une grâce n’est jamais seulement une porte de prison qui s’ouvre. C’est parfois une nouvelle partie d’échecs qui commence.

« Le Pays »



