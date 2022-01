L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

Je voudrais, à mon tour, te formuler mes vœux de longévité, de santé, de prospérité et de paix. Puisse cette nouvelle année nous sourire et que sèchent, enfin, nos larmes. Cela dit, chez nous au Faso, le maitre-mot sur toutes les lèvres, c’est la sécurité dans le pays. La crise sécuritaire qui y sévit, a fait que bien des Burkinabè n’avaient pas trop le cœur à la fête. Dans les églises, les temples, les mosquées, l’on a prié pour la paix et la sécurité. Des vœux aussi chers jusqu’au sommet de l’Etat, et qui étaient au menu de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, Lassina Zerbo, le 7 janvier dernier. Face aux députés, le chef du gouvernement a décliné les 4 piliers sur lesquels l’Exécutif entend travailler. Il a abordé la question du retour de la paix, de la sécurité et de la consolidation de la résilience, du retour des Personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine. Sur la question sécuritaire, il a annoncé que dans un bref délai, des mesures seront prises pour renforcer l’efficacité de l’action militaire sur le terrain, améliorer la collaboration entre les renseignements, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) et les populations, et surtout poursuivre la réorganisation du dispositif de sécurité national afin d’aboutir à un meilleur maillage sécuritaire du territoire. En tout cas, c’est un chef du gouvernement très à l’aise qui a exposé sa feuille de route avec conviction et qui a traduit toute l’ambition, l’engagement et la détermination de son équipe à se mettre au travail, afin de redonner de l’espoir au peuple burkinabè. Mais pour y arriver, il a sollicité l’implication sincère de tous les Burkinabè, dans les chantiers de sécurisation et de transformation du pays. Les questions de la réconciliation nationale et de la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, n’ont pas été en reste.

Mettre tout en œuvre afin que le CFOP ne regrette pas sa décision

On peut affirmer que rien n’a été occulté par le chef du gouvernement qui a répondu aux différentes préoccupations émises par les élus nationaux, et ce, de façon brève et concise. Aussitôt après son discours, Lassina Zerbo a reçu l’onction de ces derniers pour exécuter son programme avec 103 voix pour, 24 abstentions et zéro contre. Les Burkinabè l’attendent donc sur le terrain et on prie Dieu qu’il ait toutes les ressources et la force nécessaires pour mener à bien sa mission. Sur la question de la réconciliation nationale, il pourra compter sur le Chef de file de l’opposition politique (CFOP) qui vient de prendre une décision salutaire. En effet, dans un communiqué, celui-ci a décidé de lever la mesure de suspension de sa participation au dialogue politique en vigueur depuis quelques mois. Lui qui s’était retiré de la table des discussions pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et la manière dont la question était gérée par le pouvoir actuel, a signé son retour en vue de « donner plus de chances au processus de réconciliation nationale ». Un véritable ouf de soulagement et il faut espérer que le régime Kaboré mettra tout en œuvre afin que le CFOP ne regrette pas sa décision. Car, en ce moment critique de la vie de notre cher Faso, il faut une conjugaison de toutes les énergies pour sauver le pays. Faut-il le souligner, cette décision du CFOP intervient après les rencontres de plaidoyer menées par le ministre en charge de la réconciliation nationale, le Médiateur du Faso, les autorités coutumières et religieuses, auprès du CFOP.

Cher neveu, la 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN) bat son plein depuis le 9 janvier dernier, au Cameroun. Le match d’ouverture qui a opposé les Lions indomptables du Cameroun aux Etalons du Burkina, s’est soldé par une défaite des nôtres, par le score de 2-1. Un score dont il ne faut pas rougir, au regard de la grosse polémique sur cinq des joueurs des Etalons, et non des moindres, et le sélectionneur, Kamou Malo, écartés la veille du match, pour avoir été testés positifs au Covid-19. Le meilleur reste sûrement à venir avec les prochains matchs. Tous nos vœux de succès accompagnent notre Onze national.

Ton oncle