L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

C’est avec un cœur rempli de tristesse que j’écris cette lettre. En effet, les nouvelles qui nous parviennent, ces derniers jours, sont alarmantes. Alors que les attaques terroristes avec leur lot de morts, n’en finissent pas de faire parler d’elles, voilà que la rumeur faisait état d’un coup d’Etat contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. C’est d’ailleurs ce qui a poussé plusieurs jeunes à descendre dans la rue, le lundi 28 novembre 2022, pour défendre le président. « On est sorti, car on a vu sur la toile qu’il y aurait un coup d’État qui se prépare contre notre Président. On sort pour sécuriser le capitaine Ibrahim Traoré. Quand la vie du président est menacée, nous allons sortir », a confié un manifestant. Les manifestants ont également réclamé le départ de la France. Pour l’heure, les autorités burkinabè n’ont pas encore officiellement réagi à cette situation. Toujours concernant l’actualité nationale, je t’informe que le Premier ministre, Apollinaire Kyélem de Tambéla, a déploré à Accra, au Ghana, lors de la conférence internationale sur l’Initiative d’Accra, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’inaction de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. « Cela fait six ans que le Burkina Faso est attaqué et cela n’émeut ni les voisins, ni la communauté internationale. L’heure n’est plus aux rencontres, aux tergiversations, mais il faut agir, car pendant que vous êtes dans vos rencontres, le Burkina Faso perd des vies humaines. J’invite les pays africains à une coopération militaire franche qui ira sur le terrain. Car l’heure n’est plus à attendre les aides internationales », a-t-il martelé. Le chef du gouvernement burkinabè a, par ailleurs, révélé aux chefs d’Etat de la CEDEAO, que son pays a lancé une opération de recrutement de cinquante mille Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour renforcer l’armée, afin de pouvoir venir à bout du terrorisme. La conduite de la transition au Burkina Faso a aussi été abordée au cours d’une audience, le 26 novembre dernier, entre une délégation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) conduite par le médiateur de l’institution pour le Burkina Faso, l’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, et le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le médiateur de la CEDEAO a déclaré, à l’issue de l’audience, être venu à Ouagadougou « pour procéder à l’évaluation de la situation de la transition dans le pays afin de faire un rapport aux chefs d’Etat », au prochain sommet ordinaire de l’organisation ouest-africaine prévu pour le 4 décembre prochain, à Abuja, au Nigeria. Sur ce, mon cher neveu, je te dis au revoir. Que Dieu nous garde.

Ton oncle