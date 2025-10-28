L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

Avant de te faire part de nos nouvelles, je tenais à féliciter les Ivoiriens pour la retenue dont beaucoup ont fait preuve lors du déroulement du processus électoral. Il faut dire qu’il y avait des craintes, mais le peuple a plus ou moins su négocier ce virage tant redouté. Les élections étant achevées, les Ivoiriens doivent, à présent, se mettre au travail pour amorcer le développement tant prôné par le désormais ancien nouveau président.

Chez nous ici, au Faso, ce qui fait l’actualité, c’est la visite officielle des Afro- descendants de la diaspora africaine, depuis le 26 octobre. Selon les informations, ils sont environ 700 Afro-descendants à avoir foulé le sol burkinabè pour se reconnecter avec leurs racines africaines. A ce titre, une cérémonie officielle d’accueil a eu lieu, le 27 octobre dernier, en présence du ministre en charge des affaires étrangères, représentant le chef de l’Etat. Dans son discours, celui-ci s’est réjoui de cette visite de ces Afro-descendants sur le sol burkinabè, avant de souligner leur rôle indispensable dans le développement de l’Afrique. « Nous croyons fermement que la diaspora africaine est un acteur stratégique du développement, un pont vivant entre les continents, un pilier de la souveraineté économique et culturelle de l’Afrique », a déclaré le ministre. Il faut noter que cette cérémonie a été suivie d’une conférence inaugurale sur le thème : « L’Afrique avant la colonisation, la gloire précoloniale et la destruction culturelle », animée par l’historien, communicateur, diplomate, homme de culture et spécialiste des relations internationales, Dr Poussi Sawadogo.

Le Tour du Faso bat son plein

En tout cas, ce sont des Afro- descendants très fiers qui ont suivi avec grand intérêt, cette conférence inaugurale. Dans l’après-midi, ils se sont rendus au mythique site du Mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou, où repose le père de la Révolution burkinabè.

Cher neveu, l’autre actualité, c’est aussi le Tour du Faso qui bat son plein depuis le 24 octobre dernier. Cette 36ᵉ édition qui s’étend jusqu’au 2 novembre prochain, enregistre la participation de douze équipes de dix pays. Au moment où nous tracions ces lignes, le maillot le plus convoité de la compétition, c’est-à-dire le jaune, était la propriété du Burkinabè Paul Daumont. Il l’a remporté le 26 octobre dernier, lors de la 3e étape courue à Bobo-Dioulasso, son fief. En plus de ce maillot, il détenait également les maillots vert et rose. En tout cas, sur le terrain, la concurrence est rude mais le prodige burkinabè, qui ne compte plus se séparer de sa nouvelle tunique, entend bien se donner les moyens pour le conserver, ce jusqu’à l’ultime étape. En la matière, il peut toujours compter sur son peuple. Tous nos vœux de succès l’accompagnent ! Bonne chance à tous les cyclistes ayant fait le déplacement de Ouagadougou.

C’est sur cette note que je te dis au revoir, tout en espérant avoir de vos nouvelles la semaine prochaine. Que Dieu veille sur nous !

Ton oncle