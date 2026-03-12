LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU BURKINA :La dénonciation d’accord, mais non à la délation !

Cela fait plusieurs années que notre pays est en proie à l’insécurité liée au terrorisme. Tel un roseau, le Faso plie mais ne rompt pas et cela, grâce au courage et à la détermination sans faille des Forces de défense et de sécurité (FDS). Ces dernières, au péril de leur vie, croisent le fer pour que la patrie tienne débout, écrasant au passage plusieurs assaillants et leurs complices. C’est pourquoi je tiens à rendre hommage aux forces combattantes pour le sacrifice qu’elles consentent au quotidien et les rassure qu’au regard des efforts fournis, la victoire finale n’est qu’une simple question de temps. Bientôt, on entonnera en chœur l’hymne de la victoire. C’est d’ailleurs le moment que nous attendons tous avec impatience. Ce faisant, je demande aux populations de continuer à accompagner nos FDS dans le difficile combat qu’elles mènent contre l’ennemi qui use de méthodes perfides. Cela passe par la collaboration qui consiste à dénoncer tout mouvement ou comportement suspect. En effet, c’est grâce à la collaboration des uns et des autres que nos forces combattantes parviennent à déjouer certaines attaques que planifiaient des groupes armés terroristes. C’est grâce à la collaboration des uns et des autres que des bases terroristes ont été détruites ou démantelées et certains complices neutralisés. On peut multiplier les exemples. C’est dire si la collaboration entre civils et forces combattantes, permet d’engranger des résultats concrets sur le terrain ; d’où la nécessité de la renforcer au grand bonheur de tous. Restons donc unis derrière nos braves combattants auxquels nous devons une fière chandelle.

Ils veulent profiter de la situation pour régler leurs comptes avec les autres

Cela dit, je demande aux uns et aux autres de savoir faire la part des choses entre dénonciation et délation. Je le dis parce que je fais le triste constat que certains, au regard du contexte qui est le nôtre, font plus dans la délation que dans la dénonciation. Ce n’est pas moi qui le dis. J’en ai d’ailleurs plusieurs fois entendu parler. En effet, il ressort que certains, parce qu’ils ont des antécédents avec un tiers, jurent d’obtenir sa peau. Ils veulent profiter de la situation pour régler leurs comptes avec les autres. Pour cela, ils exploitent toutes les situations et dès que l’occasion se présente, ils les livrent ou les jettent en pâture sur les réseaux sociaux. J’ai même entendu dire qu’il y a un homme qui, parce qu’il était en concurrence avec un autre homme autour d’une femme, a choisi de le dénoncer auprès de qui de droit, en le faisant passer pour un complice des terroristes. Ce dernier n’en sortira pas vivant… Il y a aussi ceux qu’on fait passer injustement pour des ennemis à abattre. Les exemples du genre, de ce qu’il me revient, sont nombreux. Si c’est avéré, c’est très grave. Car, ces gens-là, il faut le dire, ne rendent pas service au pouvoir. Bien au contraire, ils cherchent à l’induire en erreur ; d’où la nécessité d’ouvrir l’œil, et le bon. C’est dire donc qu’il ne faut pas croire en certains qui, en réalité, sont de mauvaise foi ou ne cherchent qu’à nuire au prochain. Cherchant par tous les moyens à abattre leurs adversaires, ils tentent d’instrumentaliser les services compétents. Et une fois qu’ils atteignent leur objectif, ils s’en délectent. Voyez-vous ? La situation est si délicate qu’elle exige beaucoup de discernement et de clairvoyance pour ne pas faire de victimes innocentes. C’est pourquoi j’appelle les uns et les autres, à plus de responsabilité. En tout état de cause, sachons taire nos chamailleries, nos méchancetés et nos jalousies pour faciliter l’avènement d’une paix véritable dans notre cher Faso. C’est le seul combat qui vaille la peine d’être mené, plutôt que d’étaler nos divergences internes qui pourraient nous fragiliser davantage. De toute évidence, il est bon que les autorités, et je sais que je ne leur apprends rien, sachent faire la part des choses entre ce qui relève de la pure délation et ce qui relève de la dénonciation.

« Le Fou »