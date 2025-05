MULTIPLICATION DES FRONTS ET PROCEDURE DE LEVEE DE L’IMMUNITE DE JOSEPH : La RDC est mal barréeKABILA :

En République démocratique du Congo (RDC), alors qu’on observe une relative accalmie dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu tombées depuis quelques mois entre les mains des rebelles du M23, le crépitement des armes a repris de plus belle dans l’Ituri où l’armée congolaise accuse Thomas Lubanga, d’orchestrer, depuis le 15 mai dernier, de nouvelles attaques. En rappel, l’ancien chef de milice qui a purgé une peine de quatorze ans à la Cour pénale internationale (CPI), pour enrôlement d’enfants soldats avant d’être libéré en 2020, a refait surface en mars dernier pour lancer un mouvement politico-militaire depuis l’Ouganda où il s’est réfugié. La Convention pour la révolution populaire (CRP), puisque c’est de ce mouvement qu’il s’agit, s’est voulue, dès sa création, un acteur qui compte sur la scène politique congolaise.

En faisant parler la poudre dans l’Ituri, Thomas Lubanga est dans la logique de s’imposer dans le débat politique

Surtout avec sa branche militaire qui est décidée à se faire un nom dans une RDC plongée dans les tourments d’une guerre sans fin et qui, de Luanda à Doha en passant, entre autres, par Naïrobi et plus récemment Lomé, ne sait plus à quel médiateur se vouer. Toujours est-il que le lancement de ce mouvement politico-militaire, ouvre un autre front pour les autorités de Kinshasa déjà à la peine avec le M23 qui les a poussées à des négociations serrées, après avoir conquis de vastes territoires, qui plus est, sont riches en ressources minières. Et tout porte à croire qu’en faisant parler la poudre dans l’Ituri, Thomas Lubanga est dans la logique de s’imposer dans le débat politique et de se placer en interlocuteur incontournable dans la crise congolaise. Et ce, dans un contexte où l’ancien président de la République, Joseph Kabila, est devenu l’autre ennemi public numéro un des autorités de Kinshasa qui l’accusent de velléités subversives et de soutien à l’Alliance Fleuve Congo -Mouvement du 23 mars (AFC-M23). De ce fait, elles ont engagé une procédure de levée de son immunité sénatoriale pour permettre l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre et en vue de son inculpation pour « trahison, crimes de guerre et crimes contre l’humanité » en lien avec le conflit qui déchire l’Est du pays depuis bientôt quatre ans. Une guerre à l’origine de l’une des plus grandes catastrophes humanitaires dans le monde. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec la multiplication de ces fronts, la RDC est mal barrée. On est d’autant plus porté à le croire qu’au-delà de la reprise des combats dans l’Ituri, cette démarche visant à lever l’immunité sénatoriale de l’ancien chef d’Etat, risque de raviver les tensions dans le pays. Lequel peine à trouver le chemin de la paix dans un contexte où les rivalités politiques restent encore très vivaces. C’est le lieu d’inviter les médiateurs à axer leurs efforts dans la recherche d’une solution globale à la crise. Car, au regard de la complexité de la situation, la résolution de la crise, au cas par cas, paraît une gageure. En effet, hier, c’est le M23 qui s’est mis sous les feux des projecteurs et qui continue de mener la vie dure à l’armée congolaise. Aujourd’hui, c’est la CRP de Thomas Lubanga qui fait parler d’elle, au moment où le pays est suspendu à la décision du Sénat, par rapport à la demande de levée de l’immunité du fils du Mzee.

Le président Tshisékédi paie aujourd’hui le prix de sa compromission avec son prédécesseur Joseph Kabila

Demain, à qui le tour ? Serait-on tenté de se demander, dans un pays qui compte plus de cent groupes armés actifs dans les provinces de l’Est du pays, limitrophes de l’Ouganda, du Burundi et du Rwanda. Quand on sait qu’en dehors de Bujumbura, le régime de Kinshasa n’est pas en odeur de sainteté avec ses autres voisins, autant dire que ce n’est pas demain la veille que la RDC retrouvera la paix. Et ce, dans un contexte où les adversaires déclarés du président Félix Tshisékédi à l’interne, ont toujours vu dans son projet de révision constitutionnelle, une volonté de prolonger indûment son bail à la tête de l’Etat. C’est dire si la confiance n’est pas la chose la mieux partagée entre les acteurs politiques congolais dans un pays où les alliances se font au gré des intérêts du moment. Un pays où le fauteuil présidentiel attise les convoitises des leaders politiques pour qui, que ce soit au prix d’arrangements politiques malsains ou à la canonnière, tous les moyens semblent bons pour se hisser sur le trône. Et tout porte à croire que le président Tshisékédi paie aujourd’hui le prix de sa compromission avec son prédécesseur Joseph Kabila. Lequel ne cache plus son ambition de revenir au pouvoir et est devenu un adversaire déclaré de son successeur à l’endroit duquel il ne manque pas de critiques acerbes. Pendant ce temps, c’est le pauvre peuple qui paie le lourd tribut de l’insécurité d’une guerre qu’il n’a pas demandée. Qui donc pour sauver la RDC ? La question reste posée.

« Le Pays »