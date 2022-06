NEUTRALISATION D’UN CHEF TERRORISTE AU BURKINA : C’est bon pour le moral mais il faut garder l’arme au pied

Une bonne nouvelle venant du front, selon l’état-major général des armées burkinabè. En effet, une douzaine de terroristes ont été tués, le 26 mai 2022, sur l’axe Bourzanga–Djibo à Tongomayel dans la province du Soum. Parmi les terroristes neutralisés, figure un chef et non des moindres, Tidiani Djibrilou Dicko, localement reconnu comme un homme très cruel ayant une forte influence sur les nombreux jeunes de la province. L’élimination de ce chef terroriste et de douze de ses affidés, constitue une victoire d’étape pour l’armée burkinabè. Car, souvenons-nous de l’attaque terroriste de Silgadji, son propre village natal, qui avait coûté la vie à une quarantaine de personnes, en janvier 2020. Ce jour-là, ce chef terroriste et son groupe avaient encerclé les populations au marché de son village avant de les massacrer. Sur injonction de ce chef terroriste, des hommes avaient été exécutés et des femmes sommées de quitter le village. C’est dire si l’armée vient de mener une opération de salubrité publique en neutralisant ce criminel très dangereux et redouté. C’est bon pour le moral mais il faut garder l’arme au pied.

On ose croire que cette action des FDS en appellera d’autres encore plus vigoureuses

D’autant que des actions de représailles ne sont pas à exclure. En tous les cas, il est notoire que la mort d’un chef terroriste, ne signifie pas la fin du terrorisme. Les exemples foisonnent et le plus édifiant est celui du tristement célèbre Oussama Ben Laden, traqué par l’armée américaine puis abattu. Sa mort n’a pour autant pas fait reculer les attaques terroristes dans le monde. Du reste, aucun pays au monde n’est aujourd’hui à l’abri de l’hydre terroriste. Si l’élimination du sanguinaire Dicko et de ses compagnons peut permettre aux populations de la localité de Bourzanga de mieux respirer, il faut nécessairement protéger ces mêmes populations qui prennent le risque de collaborer avec les FDS en leur donnant des informations. Ces populations n’aspirent qu’à vivre en paix. « C’est un travail de plusieurs mois des services de renseignements, qui a permis cette action », a précisé une source sécuritaire qui a même souligné que le groupe dirigé par Tidiane Djibrilou Dicko, se préparait à s’attaquer à un convoi de ravitaillement de la ville de Djibo. On ose croire que cette action des FDS sur l’axe Bourzanga-Djibo, ne sera pas un feu de paille et qu’elle en appellera d’autres, encore plus vigoureuses, dans les localités sous contrôle des terroristes à l’Est, au Centre-Nord, au Centre-Ouest et au Nord.

Ben Issa TRAORE