NOEL 2025 SUR FOND DE MOROSITE ECONOMIQUE AU BURKINA : « C’est le terrain qui commande la manœuvre »

Le 25 décembre 2025, comme chaque année à la même date, les chrétiens du monde célèbrent la fête de Noël encore appelée fête de la Nativité, qui commémore la naissance du Christ. Au Burkina Faso, les fidèles chrétiens ne dérogeront pas à la règle et se préparent à accueillir le Nouveau-né, dans la ferveur religieuse. Entre la célébration de la veillée de Noël et la messe du jour de la Naissance du Christ, les fidèles chrétiens ne manqueront pas d’espace encore moins de cadre de recueillement et de prière pour l’expression de leur foi. Nul doute que la paix sera, une fois de plus, au centre de leurs intentions, comme cela est le cas depuis bientôt une décennie que le pays des Hommes intègres est entré dans l’œil du cyclone des terroristes. Après la prière, la fête se poursuivra dans les familles où les tout-petits seront à l’honneur. Noël étant aussi considérée comme la fête des enfants, en hommage au petit Jésus dont la naissance est perçue à la fois comme un symbole de lumière et de joie mais aussi, et une occasion de partage et de réunion familiale.

L’abondance de la campagne agricole permet d’atténuer la galère des populations

Quoi qu’il en soit, avec le brassage et le dialogue des religions, il y a longtemps que les fêtes confessionnelles ne sont plus vécues au Burkina comme des exclusivités religieuses. Et Noël, en raison de la symbolique de l’enfant et de la famille, est une fête où tout le monde retrouve des repères. Toujours est-il que dans ce Burkina Faso où on trouve indistinctement des chrétiens et des musulmans dans une même fratrie, Noël, comme la plupart des fêtes religieuses, est une occasion de communion et de partage avec des amis, des collègues et autres connaissances, au-delà même du cercle restreint de la famille. Mais cette année, la fête intervient dans un contexte de morosité économique qui oblige à la sobriété. En jargon militaire, on dit souvent que « c’est le terrain qui commande la manœuvre ». Et si tu connais ta poche, tu dois savoir comment agir car, oui à la fête, mais attention à la janviose ! En effet, dans un contexte où certaines denrées de première nécessité comme l’huile par exemple, ont connu une augmentation, le prix des gallinacées reste encore globalement hors de portée de la bourse du Burkinabè moyen. Même le poisson sur lequel de nombreux ménages se rabattent généralement pour agrémenter la marmite, n’a pas échappé cette année à la flambée des prix. Ce n’est donc pas l’envie de recevoir les gens qui manque le plus à certains, mais comment s’occuper convenablement de ses nombreux invités quand le budget ne permet pas certaines « folies ». Toujours est-il que certains ont trouvé la parade en désertant tout simplement leur domicile le jour de la fête avec femme et enfants pour des sorties en famille, pour ne revenir qu’à la tombée de la nuit. Question d’éviter les visites impromptues ou de se retrouver mal à l’aise quand on n’a pas grand-chose à offrir à ses hôtes. Heureusement que l’abondance de la campagne agricole permet d’atténuer la galère des populations dans un contexte où les prix des condiments restent globalement abordables. Mais durant toutes ces années où les forces obscurantistes ont tenté de maintenir le pays des Hommes intègres dans le noir, les Burkinabè ont su faire preuve de résilience. Tout comme ils ont toujours su faire, avec les moyens du bord, pour s’offrir des instants de joie dans cette grisaille économique et sécuritaire.

Les fidèles ont souvent fait preuve de ferveur et nul doute que les églises ne désempliront

Et l’espoir est d’autant plus permis aujourd’hui plus qu’hier, que l’engagement des Forces de défense et de sécurité (FDS) a permis de retirer des pans entiers du territoire des mains des forces du mal et de réinstaller des populations qui vivront une certaine renaissance dans leurs localités respectives, à la faveur de cette fête de Noël 2025. Mieux, cette fête de la Nativité sera une nouvelle occasion pour les Burkinabè, de montrer leur solidarité avec les personnes vulnérables au nombre desquelles les déplacés internes. Ils auront aussi une pensée pour leurs compatriotes qui attendent avec impatience, la libération de leurs zones par les FDS plus que jamais engagées dans la lutte pour la libération totale du pays. Sur le plan religieux, les fidèles ont souvent fait preuve de ferveur et nul doute que les églises ne désempliront pas pour accueillir le divin enfant. Bonne fête de Noël à tous. Que le Tout-Puissant exauce nos vœux !

« Le Pays »