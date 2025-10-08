NOMINATION D’UN GENERAL A LA TETE DE LA PRIMATURE MALGACHE : Le pari risqué de TGV

Acculé de toutes parts depuis quelques jours, le président malgache, Andry Rajoelina, fait feu de tout bois pour desserrer l’étau autour de lui. Sa dernière trouvaille : la nomination, le 6 octobre dernier, d’un général de l’armée de terre à la tête de la primature. Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est-il l’homme de la situation ? Pourra-t-il sauver le soldat Rajoelina, du naufrage? On attend de voir. Mais une chose est certaine : en faisant appel à la soldatesque, l’ex-maire d’Antananarivo espère, sans nul doute, stopper la vague de contestations qui troublent son sommeil si elles ne menacent pas de l’éjecter de son fauteuil.

TGV envoie un message de fermeté à ses concitoyens

On est d’autant plus fondé à le penser que le nouveau Premier ministre a pour missions principales de rétablir l’ordre et d’améliorer les conditions de vie de ses concitoyens et ce, dans un délai de six mois, là où les croquants lui donnent 48 heures, pour répondre à certaines de leurs revendications, en l’occurrence le respect du droit de manifester pacifiquement et la démission du président du Sénat avec à la clé, un ultimatum sous peine de déclencher une grève générale. C’est dire si le général démarre sa lourde et complexe mission sur des chapeaux de roues. Pourra-t-il, dans ces conditions, ramener la paix dans l’île de l’océan indien plongée dans la tourmente et l’incertitude? L’avenir nous le dira. En attendant, on peut affirmer qu’en sortant de son chapeau, un général, pour mettre de l’ordre, TGV envoie un message de fermeté à ses concitoyens. Qu’on ne s’y trompe pas donc. Les intentions du président malgache semblent claires comme de l’eau de roche. Si les violences policières ont déjà laissé sur le carreau plus d’une vingtaine de cadavres, qu’en sera-t-il avec désormais un général à la Primature ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nomination de général est loin d’être un fait du hasard. Mais, c’est un pari risqué pour le locataire du palais d’Ambohitsorohitra. Car, si le général échoue à faire rétablir l’ordre, le mouvement en ligne Gen Z qui a chauffé à blanc Antananarivo et qui réclame à cor et à cri, la démission du président, pourrait raidir la nuque. C’est dire si le général marche sur des œufs. En effet, s’il tire trop sur la corde, le risque de voir le pays s’effondrer tel un château de cartes, est bien grand. Saura-t-il donc gérer cette crise politique aiguë d’une main de fer dans un gang de velours? Ou optera-t-il pour la politique exclusive du bâton? Tout porte à croire que le général- Premier ministre a plus intérêt à faire dans la mesure, ce d’autant que le camp d’en face, les croquants pour ne pas les nommer, a accueilli avec scepticisme, sa nomination.

Le nouveau PM joue sa crédibilité et à travers lui, celle de l’Armée

Un scepticisme d’autant plus compréhensible que le général est un produit du système Rajoelina, puisqu’il occupait les fonctions de Directeur de cabinet militaire de la primature malgache depuis 2021. Cela dit, présenté comme un oiseau rare, par le pouvoir, le général n’a pas droit à l’erreur. Il se doit de prouver au peuple malgache qu’il est en mesure de redresser la barre et cela à travers ses premiers actes, notamment la qualité des hommes qu’il choisira pour composer l’équipe gouvernementale. Au demeurant, il doit rassurer le peuple que sa nomination ne participe pas d’un deal entre le président et l’Armée. Car, on le sait, la complicité entre les deux parties ne date pas d’aujourd’hui. N’est-ce pas l’Armée qui a installé Andry Rajoelina à la tête de Madagascar en 2009, suite à un soulèvement populaire? Quel intérêt l’Armée a-t-elle aujourd’hui à sauver le fauteuil d’un président en partie vomi par son peuple ? Faut-il voir en cette nomination du général, une stratégie visant à mettre l’Armée en position de troisième larron pour lui permettre, au cas échéant, de s’emparer du trône et éviter ainsi que le pouvoir éprouvé du président Rajoelina, ne tombe entre les mains de ses opposants ? Rien n’est à exclure, tant les cœurs des hommes politiques, sont insondables. En tout état de cause, le nouveau PM joue sa crédibilité et à travers lui, l’Armée.

« Le Pays »



