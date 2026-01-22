NOUVEAU RAPT DE CHRETIENS AU NIGERIA : De l’eau au moulin de Donald Trump

Dans un contexte de résurgence des kidnappings au Nigeria, plus de 160 fidèles chrétiens ont été enlevés, le 18 janvier dernier, dans l’attaque de deux églises du Nord de ce pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment dans l’Etat de Kaduna. Un rapt démenti, dans un premier temps, par les autorités qui feront quelques jours plus tard, un rétropédalage en confirmant les faits qu’elles avaient fermement niés. D’ailleurs, le porte-parole de la police fédérale, Benjamin Hundeyin, a reconnu que le démenti initial des autorités de l’Etat de Kaduna, visait à « prévenir toute panique inutile pendant que les faits étaient vérifiés ».Un énième rapt, faut-il le relever, qui vient s’ajouter à une liste déjà impressionnante au Nigeria. Et le plus malheureux, c’est que face à ces enlèvements récurrents, l’Etat central peine à protéger les populations. Ce qui a été un prétexte pour le président américain, Donald Trump qui, sous couvert de vouloir protéger les chrétiens victimes de violences terroristes, a ordonné des frappes aériennes au Nigeria en fin 2025.

Le gouvernement nigérian doit agir au plus vite afin de rassurer ses administrés

En dépit de cette intervention américaine, le locataire de la Maison-Blanche, menace toujours d’intervenir si les exactions terroristes dirigées contre les chrétiens, se poursuivent. Ce qui fait dire à certains que ce nouveau rapt ne fait qu’apporter de l’eau au moulin de Trump. Cela dit, on peut se demander si ce kidnapping n’a pas été perpétré par ces groupes armés pour compliquer la tâche au président nigérian Bola Hamed Tinubu. On peut le croire dans la mesure où la prise de position de Trump en faveur des chrétiens, pourrait contribuer à jeter de l’huile sur le feu. Mais dans le cas présent, l’enlèvement intervenu dans le village de Kurmin Wali, pourrait ne pas être l’œuvre de terroristes, mais de bandes armées qui s’adonnent à des kidnappings ; un business devenu très lucratif dans certaines zones du Nigeria. D’ailleurs, le rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU), consulté au lendemain de l’enlèvement, le mentionne très clairement : « Plus de 100 fidèles enlevés par des bandits armés ». Mais force est de préciser qu’au Nigeria, les chrétiens ne sont pas les seules victimes de violences terroristes, mais toutes les communautés. Que fera le locataire de la Maison- Blanche après ce nouveau rapt visant les populations chrétiennes ? Pour ne rien arranger, ce nouveau drame a attiré l’attention d’un député américain, Riley Moore qui était récemment au Nigeria avec d’autres membres du Congrès américain pour enquêter sur le sort des chrétiens du pays. En tout cas, c’est encore une mauvaise publicité pour ce géant d’Afrique, qui pourrait redonner du grain à moudre au président américain. En tous les cas, le gouvernement nigérian qui a le devoir d’assurer la sécurité des populations, doit agir au plus vite afin de rassurer ses concitoyens.

Edoé MENSAH-DOMKPIN