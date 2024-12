NOUVEL AN : Puisse 2025 sourire à toute l’humanité !

Nous vivons les derniers instants de l’année 2024 qui refermera, dans quelques heures, ses portes. Mais que retenir de ces 366 jours dont les portes s’étaient ouvertes sur fond d’optimisme et d’espoir? S’il convient de ne pas tout peindre en noir, tant de bonnes choses, il y en a eu, il n’en demeure pas moins que la 24e année du IIIe millénaire et du XXIe siècle a été une année très éprouvante pour l’humanité dans son ensemble. C’est une année qui s’achève comme elle avait démarré, c’est-à-dire dans le sang et dans la douleur pour bien des gens à travers le monde. En tout cas, ce monde ne se porte pas mieux aujourd’hui qu’il ne l’était hier. Tout cela, à cause des conflits interminables qui continuent de faire des victimes sur une terre où la haine, la méchanceté et la violence semblent l’emporter sur l’amour et la paix. Et les pauvres populations innocentes qui ne demandent qu’à vivre paisiblement, croupissent sous les affres du terrorisme et de la guerre qui sévissent au Sahel, au Soudan, en RD Congo, au Moyen-Orient, en Ukraine, en Palestine, pour ne citer que ces quelques endroits bouillants de la planète. Toutes ces violences, expression de la bestialité humaine dans toute sa laideur, sont non seulement source d’instabilités, mais elles ont surtout pour corollaires, des millions de populations déplacées. Toute chose qui a accentué la crise humanitaire à travers le monde.

Il faudrait travailler à rendre la nouvelle année, meilleure sur tous les plans

Pour ne rien arranger, une grave crise économique s’est aussi installée dans bien des pays d’Afrique et d’ailleurs avec son lot de conséquences néfastes sur le quotidien des populations, caractérisée par une vie chère et un pouvoir d’achat qui s’amenuise. Comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles maladies et des catastrophes naturelles (séismes, inondations, cyclones, etc.) aussi ravageuses les unes que les autres, sont venues s’ajouter à cette misère humaine. C’est dire si l’année 2024 aura été une année difficile que personne ne souhaite revivre. Cela dit, il faut souhaiter que 2025 qui s’annonce, puisse sourire à toute l’humanité qui a tant souffert de la violence et de la méchanceté des Hommes. Que l’air frais de cette nouvelle année puisse attendrir les cœurs des méchants pour un monde de paix, de cohésion et d’amour. Mais il serait utopique de croire que cette paix pourrait nous tomber dans les bras comme un cadeau de Noël. Cela est d’autant plus vrai que la paix, comme disait le feu président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, n’est pas un vain mot, mais un comportement. Autrement dit, il faudrait travailler de sorte à rendre la nouvelle année meilleure sur tous les plans. Que les bouches ne réclament pas la paix pendant que les actes, eux, préparent la guerre, pour paraphraser le célèbre écrivain Nazi Boni. En tout cas, le monde est fatigué de toutes ces violences, de toutes ces guerres, de toutes ces haines et de toutes ces méchancetés qui ne cessent de faire des victimes. Il est donc temps de se serrer la main et de faire la paix. Pour cela, il faut désarmer les cœurs et accepter l’autre dans sa différence.

SIDZABDA