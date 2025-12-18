ORGANISATION DE LA CAN 2025 PAR LE MAROC : Un test grandeur nature

Le Maroc a rendez-vous avec l’Histoire. En effet, 37 ans après, le Royaume chérifien accueille, pour la deuxième fois sur ses terres, la Coupe d’Afrique des nations (CAN), le plus grand évènement sportif sur le continent. Cette édition, 35e du genre, en rappel, se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avec 24 équipes qui prennent part à la compétition. Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Fès et bien d’autres villes marocaines vont vibrer, pendant près d’un mois, au rythme du football africain. En tout cas, la fête s’annonce belle. Les différentes délégations ont déjà annoncé la couleur. En effet, depuis le 17 décembre, on voit les joueurs défiler, arborant les plus belles tenues reflétant l’identité culturelle de leurs pays respectifs.

Le pays du Roi Mohamed VI semble avoir pris la pleine mesure de la situation

La grande fête, quant à elle, sera officiellement lancée dès ce dimanche, à travers la cérémonie d’ouverture suivie du match inaugural Maroc-Comores, au Stade Prince Moulay Abdellah de 68 700 places, à Rabat. Sur les 29 jours que durera le tournoi, c’est un total de 52 rencontres qui seront organisées à travers six villes marocaines. Toute chose qui promet un spectacle footballistique grandiose. Mais dans le même temps, le défi organisationnel s’annonce également grand pour le pays hôte. En effet, le Maroc n’a plus accueilli la grand-messe du football africain depuis 1988, une époque où seulement huit sélections prenaient part à la compétition. C’est dire si le pays est attendu pour cette édition qui plus est, succède à celle de la Côte d’Ivoire qui, pour beaucoup d’observateurs, a été un exemple de réussite. Le Royaume chérifien ne voudrait donc pas rater l’occasion. En tout cas, le pays du Roi Mohamed VI semble avoir pris la pleine mesure de la situation. On pourrait même dire qu’il prépare cette CAN depuis des années. La preuve, les autorités marocaines n’ont pas lésiné sur les moyens pour s’offrir à suffisance des infrastructures sportives de qualité incontestable. Toute chose qui fait du Maroc aujourd’hui, un acteur majeur de la scène sportive africaine. En effet, il fait partie, avec l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, du cercle très fermé des pays africains disposant de plusieurs enceintes répondant aux normes internationales. Ce qui lui a permis d’accueillir, ces dernières années, des compétitions continentales majeures, notamment le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), accueilli et remporté en 2020, la CAN des moins de 17 ans qu’il a abritée en fin mars 2025, sans oublier la CAN féminine qu’il va accueillir en mars prochain pour la troisième fois consécutive. Le pays est aussi un hôte régulier des compétitions de clubs et une terre d’accueil des sélections africaines sans stades homologués. C’est dire si le Maroc est suffisamment loti pour offrir une belle organisation à l’occasion de cette 35e édition de la plus prestigieuse compétition de football sur le continent. Toujours est-il que le pays ne cache pas cette ambition. Il a mis les moyens pour que ses stades soient en capacité d’accueillir, dans les meilleures conditions, le public, la presse et bien sûr les joueurs.

Derrière la CAN, il y a la Coupe du monde

Le Royaume est même allé plus loin en décidant de sélectionner neuf stades, alors que le cahier des charges de la Confédération africaine de football (CAF) n’en exige que six. Comme une véritable démonstration de force, le pays a également bâti un camp de base pour chacune des 24 équipes qualifiées, comprenant un site d’hébergement et un centre d’entraînement dédiés. C’est une première dans toute l’histoire de la compétition. C’est aussi une innovation notable qui vient rapprocher la CAN, des standards observés lors de la Coupe du monde et des Championnats d’Europe. En fait, le Royaume chérifien est bien conscient des énormes enjeux qui sont autour de cette organisation. En effet, derrière la CAN, il y a la Coupe du monde. Et le maroc, faut-il le rappeler, s’apprête à co-organiser l’édition 2030 avec le Portugal et l’Espagne. Autant dire que l’organisation de la CAN, 37 ans après, est un test grandeur nature pour ce géant maghrébin dont les ambitions en matière de sport, particulièrement du football, vont au-delà du continent africain. En prélude au rendez-vous historique de 2030, cette CAN est un test pour les infrastructures d’hébergement et de transport, mais aussi pour la capacité du pays à assurer la sécurité et la stabilité générale. C’est sans doute dans l’optique d’être au rendez-vous de l’Histoire que les autorités du pays ont opté pour la construction à Casablanca, du Stade Hassan-II, une enceinte dotée de 115 000 places ; ce qui en fera la plus grande du monde. C’est dire toute l’ambition de ce pays de faire de ce rendez-vous un succès. Mais en attendant le rendez-vous de 2030, que la fête de la 35e CAN soit belle et que le meilleur gagne!

«Le Pays»